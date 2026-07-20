Logo

Амерички истражиоци дају наду српским логорашима

Аутор:

Магдалена Глигић
20.07.2026 19:49

Коментари:

0
Амерички истражиоци дају наду српским логорашима
Фото: ATV

Амерички истражиоци су стигли у Дервенту. У Основном суду су узели изјаве три српска бивша логораша. Међу њима и Драга Кнежевића. Његово свједочење трајало је око два и по сата. У фокусу су злочини над Србима у логорима Рабић и Дом војске. Прича Кнежевић да лица која су починила злочине сада живе слободно у Америци. Амерички тужиоци су му улили наду.

"Ради се о више лица ја вам тренутно не могу детаљно говорити због истраге, да не би пореметило истрагу. Детаљно о сваком лицу које је починило злочине у Дервенти, злочинце истражују", каже Драго Кнежевић, бивши логораш.

И Борислав Миоданић је претрпио страхоте заробљеништва. Данас их је подијело и са истражиоцима из Америке. Каже били су коректни, љубазни и детаљни када су постављали питања.

"Било је интересовање око појединаца, и о 103 ХВО бригади која је тад била у Дервенти, која је одликована у Дервенти на рабићу а ми смо били доле испод 50 метара у логору. Н: Је ли вас боли што толико дуго чекате на правду?- Боли ме, али кажу да је правда некада и достижна", каже Миоданић.

Борислав Миоданић

Република Српска

Миоданић: Правда ће стићи злочинце који су се иживљавали над Србима

Америчко правосуђе је раније испоручило, а бх. институције за злочине над Србима осудиле Азру Башић и Алмаза Незировића, који су мирно живјели у Америци. Жртве се надају да би након свједочења такву будућност могли имати и други који су мучили и убијали Србе у претходном рату.

Амерички истражиоци ће у наредних неколико дана чути свједочења и преосталих логораша.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

амерички истражиоци

Дервента

Борислав Миоданић

Коментари (0)

Прочитајте више

Послије прозивки и напада на АТВ - извињење

Бања Лука

Послије прозивки и напада на АТВ - извињење

1 ч

0
Предсједник Доналд Трамп говори током сусрета са премијером Ирака Алијем ел Заидијем у Овалном кабинету Бијеле куће, у уторак, 14. јула 2026. године, у Вашингтону.

Свијет

Трамп: Нетанјаху неће бити ухапшен у Америци

1 ч

0
Посланик ПСС-а Бојан Кресојевић на сједници НСРС одржаној 7. јула 2026. године.

Република Српска

Писмо уреднице ИП-а Андрее Јаглице Бојану Кресојевићу

1 ч

1
Напад на екипу АТВ-а нећемо толерисати

Република Српска

Напад на екипу АТВ-а нећемо толерисати

1 ч

2

Више из рубрике

Посланик ПСС-а Бојан Кресојевић на сједници НСРС одржаној 7. јула 2026. године.

Република Српска

Писмо уреднице ИП-а Андрее Јаглице Бојану Кресојевићу

1 ч

1
Напад на екипу АТВ-а нећемо толерисати

Република Српска

Напад на екипу АТВ-а нећемо толерисати

1 ч

2
Борислав Миоданић изјава Дервента

Република Српска

Миоданић: Правда ће стићи злочинце који су се иживљавали над Србима

4 ч

0
Минић и Кошарац састанак Експо 2027

Република Српска

Кошарац: Минић препознао значај изложбе "Експо 2027" као прилику за промоцију Српске

5 ч

2

  • Најновије

21

11

Експлозија испред зграде ФБИ и "ICE" у Њујорку – повријеђене три особе, нападач ухапшен

21

05

Бициклисти по кршу и камењу у трци за сиром

21

00

Краљевски дочек за освајаче Свјетског првенства

20

57

Зворник наставља улагања у запошљавање и развој предузетништва

20

51

ЕУ забранила уништавање непродате одјеће и обуће

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима