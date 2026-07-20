Амерички истражиоци дају наду српским логорашима

Аутор:Магдалена Глигић
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Амерички истражиоци су стигли у Дервенту. У Основном суду су узели изјаве три српска бивша логораша. Међу њима и Драга Кнежевића. Његово свједочење трајало је око два и по сата. У фокусу су злочини над Србима у логорима Рабић и Дом војске. Прича Кнежевић да лица која су починила злочине сада живе слободно у Америци. Амерички тужиоци су му улили наду.
"Ради се о више лица ја вам тренутно не могу детаљно говорити због истраге, да не би пореметило истрагу. Детаљно о сваком лицу које је починило злочине у Дервенти, злочинце истражују", каже Драго Кнежевић, бивши логораш.
И Борислав Миоданић је претрпио страхоте заробљеништва. Данас их је подијело и са истражиоцима из Америке. Каже били су коректни, љубазни и детаљни када су постављали питања.
"Било је интересовање око појединаца, и о 103 ХВО бригади која је тад била у Дервенти, која је одликована у Дервенти на рабићу а ми смо били доле испод 50 метара у логору. Н: Је ли вас боли што толико дуго чекате на правду?- Боли ме, али кажу да је правда некада и достижна", каже Миоданић.
Република Српска
Миоданић: Правда ће стићи злочинце који су се иживљавали над Србима
Америчко правосуђе је раније испоручило, а бх. институције за злочине над Србима осудиле Азру Башић и Алмаза Незировића, који су мирно живјели у Америци. Жртве се надају да би након свједочења такву будућност могли имати и други који су мучили и убијали Србе у претходном рату.
Амерички истражиоци ће у наредних неколико дана чути свједочења и преосталих логораша.
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