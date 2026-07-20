Миоданић: Правда ће стићи злочинце који су се иживљавали над Србима

Аутор:АТВ редакција
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Борислав Миоданић из Дервенте очекује да ће након његовог свједочења пред америчким истражиоцима – тужиоцима, правда стићи злочинце за злочине почињене над Србима у Дервенти 1992. године.
Борислав Миоданић из Дервенте очекује да ће након његовог свједочења пред америчким истражиоцима – тужиоцима, правда стићи злочинце за злочине почињене над Србима у Дервенти 1992. године.
Миоданић, који је током протеклог рата био заточеник логора у Рабићу код Дервенте, рекао је новинарима да су се амерички истражитељи интересовали о овом логору за Србе.
"Био сам у логору Поље, враћен у Дом ЈНА, а затим у логор Рабић, а након тога поново у логор Поље у Силос, затим у Жеравац код Брода и у бивше складиште београдске робне куће", рекао је Миоданић данас новинарима у Дервенти.
Он је рекао да су га амерички истражитељи конкретно питали о дешавањима у логору Рабић, а интересовали су се појединачно о извршитељима ратних злочина и о 103. бригади ХВО-а која је у то вријеме боравила у Дервенти.
"Најстрашнија сјећања у логору су тешке повреде главе, грудног коша, стомака и седам поломљених ребара", присјећа се Миоданић кроз сузе иживљавања над Србима.
Миоданић закључује да га боли то што више од 30 година чека на правду за српске жртве рата у Дервенти, али да је увјерен да је правда достижна.
У Дервенту је допутовало пет америчких истражилаца-тужилаца да узму изјаве од осам логораша о страхотама које су претрпјели у злогласном логору за Србе у војном складишту Рабић 1992. године.
У Дервенти су, током протеклог Одбрамбено-отаџбинског рата, док још није била ни формирана Војска Републике Српске, хрватске и муслиманске снаге напале локално становништво српске националности.
Формирани су логори за Србе, међу којима је најозлоглашеније било у Дому војске и на локацији Рабић.
У логору Рабић, формираном у априлу 1992. године било је заточено 120 Срба док је укупно кроз дервентске логоре прошло више стотина српских цивила, преноси Срна
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