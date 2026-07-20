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Кошарац: Минић препознао значај изложбе "Експо 2027" као прилику за промоцију Српске

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 15:52

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Минић и Кошарац састанак Експо 2027
Фото: Instagram/stasa.kosarac

Министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац поручио је да одговорна политика премијера Саве Минића и Владе Републике Српске препознаје значај изложбе "Експо 2027" у Београду, као јединствену прилику за промоцију привреде, инвестиционих потенцијала, туризма, иновација и културног идентитета.

Кошарац је навео да је данас у Бањалуци на Минићев позив одржан радни састанак са члановима Организационог одбора из Републике Српске, на којем су анализиране досадашње активности и утврђени наредни кораци како би се обезбиједио квалитетан и препознатљив наступ Српске на специјализованој изложби "Експо 2027".

"Наш циљ је да наступ Републике Српске буде садржајан, препознатљив и достојан њених вриједности", објавио је Кошарац на "Инстаграму".

Он је најавио да ће у наредном периоду одржати састанке и са члановима Организационог одбора из Федерације БиХ и Брчко дистрикта.

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Тагови :

Сташа Кошарац

Саво Минић

Влада Републике Српске

Експо 2027

Република Српска

изложба

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