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Цвијановић: Онемогућено ступање на снагу штетне одлуке предсједништва БиХ

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 13:54

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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић
Фото: АТВ/Бранко Јовић

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је право Дениса Бећировића да се обраћа којој год жели институцији, као што је њено уставно право да се обрати Народној скупштини Републике Српске, што је и учинила.

"Тиме се спречава ступање на снагу одлуке коју сам прогласила веома штетном по витални интерес Републике Српске, а која је донесена прегласавањем српског члана Предсједништва", рекла је Цвијановић за Срну упитана да прокоментарише Бећиревићево подношење апелације Уставном суду БиХ након што је Народна скупштина Републике Српске недавно подржала вето српског члана Предсједништва БиХ у вези са именовањем чланова Комисије за очување националних споменика.

Цвијановић је нагласила да је Народна скупштина Републике Српске ставила тачку на процес доношења таквих одлука, у складу са Уставом.

"Приликом претходних обраћања Уставном суду БиХ, он се проглашавао ненадлежним, јер је у питању Анекс осам Дејтонског споразума који није у надлежности Уставног суда БиХ, а не Анекс четири који је Устав БиХ", рекла је Цвијановић.

Она је појаснила да "Комисија за очување националних споменика никада није добила право по Анексу осам да се петља у урбанизам, планску документацију, да зауставља или одобрава изградњу и слична питања".

"Из тог разлога су из Унеска и тражили гаранције да се страни представник неће бавити тиме. За ту активност не постоји ни законско упориште. Ко се тиме буде бавио, био он домаћи или страни члан, чини незаконито дјело. Па ко воли, нека изволи.

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Уз то, очекујем од надлежних органа да испитају да ли је дошло до злоупотребе службеног положаја и прихватања и управљања донаторским средствима мимо прописане процедуре кад је ријеч о поступању извршног функционера или чланова Комисије из ФБиХ", истакла је Цвијановић.

Према њеним ријечима, мандат око означавања споменика је давно исцрпљен, што је некада у анализи и самог Унеска јасно наведено.

"Овдје је очита намјера да се настоји доћи до комисије која ће прегласавањем отимати имовину и петљати се у оно што им није посао. И да још једном нагласим - Народна скупштина Републике Српске још једном је онемогућила ступање на снагу те штетне одлуке Предсједништва", закључила је Цвијановић, преноси Срна.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Предсједништво БиХ

Република Српска

Денис Бећировић

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