Стармер: Мој посао је завршен

Аутор:АТВ редакција
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Кир Стармер је званично поднио оставку на мјесто британског премијера, рекавши у свом посљедњем говору да је његов "посао завршен".
Говорећи о свом мандату, који је трајао више од шест година челу Лабуристичке партије, Стармер је нагласио да је странку "извукао из историјског пораза 2019. године".
Стармер је, такође, подсјетио да је он промијенио странку тако да је била спремна да се суочи са земљом и убједљиво је побиједио на општим изборима 2024. године.
Он је додао да "Велика Британија сада јача и праведнија" него што је било прије његовог доласка.
Помињући свог насљедника, Ендија Бернама, Стармер му је пожелио срећу, понављајући да има његову пуну подршку, преноси Срна.
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