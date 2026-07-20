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Стармер: Мој посао је завршен

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 13:21

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Стармер: Мој посао је завршен
Фото: Tanjug/AP/Kirsty Wigglesworth

Кир Стармер је званично поднио оставку на мјесто британског премијера, рекавши у свом посљедњем говору да је његов "посао завршен".

Говорећи о свом мандату, који је трајао више од шест година челу Лабуристичке партије, Стармер је нагласио да је странку "извукао из историјског пораза 2019. године".

Стармер је, такође, подсјетио да је он промијенио странку тако да је била спремна да се суочи са земљом и убједљиво је побиједио на општим изборима 2024. године.

Он је додао да "Велика Британија сада јача и праведнија" него што је било прије његовог доласка.

Помињући свог насљедника, Ендија Бернама, Стармер му је пожелио срећу, понављајући да има његову пуну подршку, преноси Срна.

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Подијели:

Тагови :

Кир Стармер

Велика Британија

премијер Велике Британије

оставка

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