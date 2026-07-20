Песков открио да ли је Русија у контакту са Америком

Аутор:АТВ редакција
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Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да Русија посљедњих дана није имала контакте на високом нивоу са САД, али да су у току технички контакти између руског Министарства спољних послова и америчког Стејт департмента.
Он је истакао да би Москва поздравила разговоре између руског министра спољних послова Сергеја Лаврова и америчког државног секретара Марка Рубија, након што је Рубио раније рекао да би могао да се састане са Лавровом на маргинама састанка министара спољних послова АСЕАН-а ове седмице на Филипинима.
Песков је поновио да Русија остаје отворена за дијалог и са европским земљама.
"Никада нисмо иницирали прекид односа", рекао је он новинарима.
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Песков је напоменуо да је Кремљ примијетио да се воде разговори међу европским лидерима о поновном покретању преговора са Русијом.
Он је додао да се, ипак, у пракси то не догађа, преноси Срна.
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