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Песков открио да ли је Русија у контакту са Америком

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 12:13

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Фото: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да Русија посљедњих дана није имала контакте на високом нивоу са САД, али да су у току технички контакти између руског Министарства спољних послова и америчког Стејт департмента.

Он је истакао да би Москва поздравила разговоре између руског министра спољних послова Сергеја Лаврова и америчког државног секретара Марка Рубија, након што је Рубио раније рекао да би могао да се састане са Лавровом на маргинама састанка министара спољних послова АСЕАН-а ове седмице на Филипинима.

Песков је поновио да Русија остаје отворена за дијалог и са европским земљама.

"Никада нисмо иницирали прекид односа", рекао је он новинарима.

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Песков је напоменуо да је Кремљ примијетио да се воде разговори међу европским лидерима о поновном покретању преговора са Русијом.

Он је додао да се, ипак, у пракси то не догађа, преноси Срна.

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Тагови :

Дмитриј Песков

Америка

Русија

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