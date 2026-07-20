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Колико зарађује љекар у Њемачкој: Објављена платна листа

20.07.2026 11:12

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доктор љекар медицина
Фото: Pexel/ Pavel Danilyuk

Колике су заиста плате лекара у Немачкој питање је које годинама изазива велику пажњу, посебно у земљама региона из којих велики број медицинских радника одлази у потрази за бољим условима рада.

Објава о зарадама и мјесечним примањима у Немачкој

Нова расправа покренута је након што је један љекар запослен у Њемачкој објавио своју платну листу на друштвеним мрежама, како пише Дневно.хр.

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Ријеч је о љекару који је још на специјализацији, а његова мјесечна примања изазвала су бројне коментаре.

Бруто зарада специјализанта

Према објављеној платној листи, његова бруто зарада износи око 7.100 евра, док му након пореза и доприноса на рачун стиже приближно 4.350 евра нето.

У објави је нагласио да се ради о редовној плати, без додатних дежурстава и прековремених сати, што је додатно привукло пажњу корисника друштвених мрежа.

Поређење зараде љекара у другим земљама Европе

Фотографија платне листе из видеа се убрзо проширила интернетом, а испод објаве низали су се коментари људи који су упоређивали зараде љекара у различитим европским земљама.

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Расправљали су највише о томе да ли управо овакви услови објашњавају зашто Њемачка годинама успијева да привлачи медицински кадар из иностранства.

Регион познат по одласку љекара у Њемачку

Тема плата љекара посебно је актуелна у државама региона, гдје су управо примања и услови рада међу најчешћим разлозима због којих здравствени радници одлазе у развијеније европске земље.

Њемачка се већ годинама налази међу најпожељнијим дестинацијама за медицинске професионалце, а овакве објаве редовно изазивају велико интересовање јавности.

@bordeamarco What do you think about the compensation? Is it fair or does it need to be increased? The night shifts and how they are paid were left out because it’s more complicated than just a price per shift. The system is complicated in Germany and even for me difficult to understand 😅. I wonder if there are residents from America or other countries in high demand who want to share their experiences. #medizin #residency #medicine #assistenzarzt #deutschland ♬ original sound - Marco Bordea

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Тагови :

Њемачка

љекари

Плата

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