Најнижи водостај Дунава од 1996. године

Аутор:АТВ редакција
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Током викенда је водостај Дунава у Румунији пао на најнижи ниво од 1996. године.То је довело до ограничења наводњавања за пољопривреднике и дјелимично пореметило пловидбу и туризам дуж њених обала.
Румунска државна агенција за управљање водама саопштила је да је ниво на румунској улазној тачки друге најдуже ријеке у Европи јуче био 1.700 кубних метара воде у секунди, у односу на просјечан проток у јулу од 4.700 кубних метара у секунди.
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Ројтерсови снимци приказују дугачке дијелове изложеног пијеска на обалама близу границе са сусједном Бугарском, са неколико обустављених трајектних услуга и баржама за жито које стоје у празном ходу.
Власти су ограничиле приступ пољопривредника води за наводњавање усјева у југоисточној Румунији и контролишу резервоаре воде како би осигурале минималне нивое потребне за хлађење два реактора државног произвођача нуклеарне енергије "Нуклеаелектрика".
Румунија је међу највећим трговцима житарица у ЕУ и активан извозник.
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Пловни путеви широм Европе погођени су дуготрајним топлотним таласима и сушом ове године, а просјечна највиша температура широм западне Европе за данас је најављена на 26,2 степена Целзијуса.
Очекује се да ће од данас ниво Дунава постепено расти због јаких киша у неколико округа.
(Срна)
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