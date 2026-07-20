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Најнижи водостај Дунава од 1996. године

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 09:47

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Мјерење водостаја ријеке
Фото: АТВ БЛ

Током викенда је водостај Дунава у Румунији пао на најнижи ниво од 1996. године.То је довело до ограничења наводњавања за пољопривреднике и дјелимично пореметило пловидбу и туризам дуж њених обала.

Румунска државна агенција за управљање водама саопштила је да је ниво на румунској улазној тачки друге најдуже ријеке у Европи јуче био 1.700 кубних метара воде у секунди, у односу на просјечан проток у јулу од 4.700 кубних метара у секунди.

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Ројтерсови снимци приказују дугачке дијелове изложеног пијеска на обалама близу границе са сусједном Бугарском, са неколико обустављених трајектних услуга и баржама за жито које стоје у празном ходу.

Власти су ограничиле приступ пољопривредника води за наводњавање усјева у југоисточној Румунији и контролишу резервоаре воде како би осигурале минималне нивое потребне за хлађење два реактора државног произвођача нуклеарне енергије "Нуклеаелектрика".

Румунија је међу највећим трговцима житарица у ЕУ и активан извозник.

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Пловни путеви широм Европе погођени су дуготрајним топлотним таласима и сушом ове године, а просјечна највиша температура широм западне Европе за данас је најављена на 26,2 степена Целзијуса.

Очекује се да ће од данас ниво Дунава постепено расти због јаких киша у неколико округа.

(Срна)

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Тагови :

Дунав

Румунија

водостај

ријека

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