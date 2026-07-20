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Ухапшен агент због планирања терористичког напада на борца специјалне војне операције

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 09:21

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Ухапшен агент због планирања терористичког напада на борца специјалне војне операције

Агента украјинских специјалних служби који је планирао да дигне у ваздух аутомобил борца специјалне војне операције у Ставропољском крају ухапсила је Руска Федерална служба безбједности /ФСБ/.

Ухапшен је руски држављанин рођен 1977. године.

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"Спријечене су незаконите активности руског држављанина у Ставропољском крају, који је учествовао у припреми терористичког чина против борца специјалне војне операције", наведено је у саопштењу.

(Срна)

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Тагови :

ФСБ

Русија

Терористички напад

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