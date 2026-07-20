Ухапшен агент због планирања терористичког напада на борца специјалне војне операције

Аутор:АТВ редакција
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Агента украјинских специјалних служби који је планирао да дигне у ваздух аутомобил борца специјалне војне операције у Ставропољском крају ухапсила је Руска Федерална служба безбједности /ФСБ/.
Ухапшен је руски држављанин рођен 1977. године.
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"Спријечене су незаконите активности руског држављанина у Ставропољском крају, који је учествовао у припреми терористичког чина против борца специјалне војне операције", наведено је у саопштењу.
(Срна)
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