Logo

Ево како грађани БиХ могу остварити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 08:40

Коментари:

0
Ево како грађани БиХ могу остварити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској
Фото: Envato/ Conceptual

Пореска управа Хрватске увела је 17. јула елекстронско попуњавање обрасца за поврат ПДВ-а. Право на поврат имају страни држављани који обаве куповину већу од 100 евра у овој земљи.

Како је саопштено из ПУ Хрватске, трговци ће моћи електронски попунити ПДВ-П обрасца за остваривање права на поврат пореза на додату вриједност при изношењу робе из Европске уније, на захтјев купца који нема пребивалиште нити боравиште на подручју ЕУ.

Киша

Друштво

Прогноза која не обећава: Ево шта најављују метеоролози

Даље су појаснили да овај образац садржи баркод који царинским службеницима омогућује брже преузимање и обраду података приликом овјере обрасца на излазним царинским уредима, чиме се убрзава поступак обраде захтјева и скраћује вријеме потребно за провођење поступка на граници.

За активирање овог система потребно је да продавац у апликацију унесе јединствени идентификатор рачуна (ЈИР) након чега систем аутоматски попуњава датум и број рачуна те износе без ПДВ-а, ПДВ-а и укупног рачуна.

Потом се уносе подаци о купцу, међу којима су име и презиме, адреса, држава те број личне карте или пасоша. Након генерисања обрасца документ се може преузети у ПДФ формату и исписати, преноси Кликс.

Право на поврат ПДВ-а имају страни држављани који у земљи чланици ЕУ остваре куповину већу од 100 евра, укључујући и ПДВ.

печено прасе

Друштво

Прасићи дупло јефтинији, а печење и даље луксуз: Погледајте цијене

Купљена роба мора бити изнесена из ЕУ прије истека три мјесеца након мјесеца у којем је купљена. Купац на излазу из ЕУ мора показати робу, оригинални рачун и ПДВ-П или одговарајући Таx Фрее образац, који овјерава царински службеник.

Иако је омогућено електронско попуњавање ПДВ-П обрасца, још није елиминисана потреба овјере на царини.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ПДВ

поврат ПДВ из Хрватске

Европска унија

куповина

Коментари (0)

Прочитајте више

Аутомобил полиције Црне Горе.

Регион

Затвореник побјегао са психијатрије, па пронађен на Цетињу

3 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу.

Свијет

У масовној пуцњави рањено десет особа, међу њима и осумњичени за напад

3 ч

0
Оборено више од 400 дронова који су летјели према Москви

Свијет

Оборено више од 400 дронова који су летјели према Москви

3 ч

0
брод тоне насукао се

Свијет

Брод који је превозио туристе са Балкана се преврнуо у Грчкој

3 ч

0

Више из рубрике

киша невријеме лоше вријеме падавине

Друштво

Прогноза која не обећава: Ево шта најављују метеоролози

2 ч

0
На фотографији су приказана двојица мушкараца који сједе један поред другог на отвореном простору, вјероватно у дворишту, и припремају печење на традиционалан начин. Сваки држи окретач за ражан на којем се пече прасе.

Друштво

Прасићи дупло јефтинији, а печење и даље луксуз: Погледајте цијене

3 ч

1
Исцјељивао је болесне, слијепима враћао вид, а молитвом чинио чуда: Изговорите ову молитву

Друштво

Исцјељивао је болесне, слијепима враћао вид, а молитвом чинио чуда: Изговорите ову молитву

4 ч

0
Манастир Ступље

Друштво

Велики број вјерника у манастиру ступље

14 ч

0

  • Најновије

11

12

Колико зарађује љекар у Њемачкој: Објављена платна листа

11

11

Нови систем за улазак у ЕУ поново се одгађа?

10

56

Москва: Европа забринута због планова Њемачке да добије нуклеарно оружје

10

52

Јамал након освајања Мундијала тјешио Месија

10

49

Претукао сина, па покушао да га нападне ножем: Пријетио да ће скочити са крова како би избјегао хапшење

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима