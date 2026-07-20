Ево како грађани БиХ могу остварити поврат ПДВ-а приликом куповине у Хрватској

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Пореска управа Хрватске увела је 17. јула елекстронско попуњавање обрасца за поврат ПДВ-а. Право на поврат имају страни држављани који обаве куповину већу од 100 евра у овој земљи.
Како је саопштено из ПУ Хрватске, трговци ће моћи електронски попунити ПДВ-П обрасца за остваривање права на поврат пореза на додату вриједност при изношењу робе из Европске уније, на захтјев купца који нема пребивалиште нити боравиште на подручју ЕУ.
Друштво
Прогноза која не обећава: Ево шта најављују метеоролози
Даље су појаснили да овај образац садржи баркод који царинским службеницима омогућује брже преузимање и обраду података приликом овјере обрасца на излазним царинским уредима, чиме се убрзава поступак обраде захтјева и скраћује вријеме потребно за провођење поступка на граници.
За активирање овог система потребно је да продавац у апликацију унесе јединствени идентификатор рачуна (ЈИР) након чега систем аутоматски попуњава датум и број рачуна те износе без ПДВ-а, ПДВ-а и укупног рачуна.
Потом се уносе подаци о купцу, међу којима су име и презиме, адреса, држава те број личне карте или пасоша. Након генерисања обрасца документ се може преузети у ПДФ формату и исписати, преноси Кликс.
Право на поврат ПДВ-а имају страни држављани који у земљи чланици ЕУ остваре куповину већу од 100 евра, укључујући и ПДВ.
Друштво
Прасићи дупло јефтинији, а печење и даље луксуз: Погледајте цијене
Купљена роба мора бити изнесена из ЕУ прије истека три мјесеца након мјесеца у којем је купљена. Купац на излазу из ЕУ мора показати робу, оригинални рачун и ПДВ-П или одговарајући Таx Фрее образац, који овјерава царински службеник.
Иако је омогућено електронско попуњавање ПДВ-П обрасца, још није елиминисана потреба овјере на царини.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Регион
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Друштво
2 ч0
Друштво
3 ч1
Друштво
4 ч0
Друштво
14 ч0
Најновије
11
12
11
11
10
56
10
52
10
49
Тренутно на програму