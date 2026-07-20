Оборено више од 400 дронова који су летјели према Москви

Аутор:АТВ редакција
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Покушај напада на Москву непријатељским беспилотним летјелицама током протекле вечери и ноћи био је један од највећих у посљедњих неколико година, произилази из информација које је изнио градоначелник Москве Сергеј Собјањин.
Према његовим наводима, у периоду од 20.30 часова 19. јула до 5.00 часова 20. јула ка московском региону летјело је више од 400 украјинских дронова.
"Већина је неутралисана дејством противваздухопловне одбране на удаљеним прилазима, док је 85 беспилотних летјелица оборено на прилазу Москви", навео је Собјањин на свом каналу на платформи Макс.
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Раније је као највећи напад на пријестоницу био забиљежен онај од 6. на 7. јул, када је, према подацима градоначелника, противваздухопловна одбрана оборила више од 430 дронова, од којих је 36 уништено на прилазу Москви.
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