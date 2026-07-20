Америка окончала девету узастопну ноћ напада на Иран

Аутор:АТВ редакција
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САД су окончале девету узастопну ноћ напада на Иран, саопштила је данас на Иксу Централна команда америчке војске.
Напади су били усмјерени на иранске војно-командне центре, положаје јединица противваздушне одбране и радарске системе за надзор обале, на поморске војне капацитете, локације за лансирање ракета и дронова, као и на комуникационе мреже, наводи се у Икс објави ЦЕНТКОМ-а.
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- Напади војске САД ће наставити да слабе иранске војне капацитете који се користе за нападе на комерцијалне и цивилне бродове који пролазе кроз Ормуски мореуз - наводи се у саопштењу.
Ирански државни медији почели су рано јутрос око 2.30 часова по локалном времену да извјештавају о експлозијама широм сјеверног и јужног дијела земље.
Као одговор на америчке ударе Иран је испалио ракете ка Јордану, што је створило ризик од ширења сукоба на сујседни Израел.
ЦЕНТКОМ је у међувремену потврдио да су два припадника америчке војске погинула у Јордану, након што су у петак били мета иранских ракета и дронова, а у недељу је саопштено да су пронађени неидентификовани посмртни остаци током потраге за још једним војником несталим у том нападу.
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Наводи се да је још један припадник америчке војске погинуо у суботу у Ираку током "контролисане детонације" једне од иранских експлозивних направа у суботу.
(Танјуг)
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