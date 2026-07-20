Logo

Америка окончала девету узастопну ноћ напада на Иран

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 07:07

Коментари:

0
Дим се диже ка небу након израелског војног напада на јужни Либан, снимљено из сјеверног Израела, у петак, 19. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Leo Correa

САД су окончале девету узастопну ноћ напада на Иран, саопштила је данас на Иксу Централна команда америчке војске.

Напади су били усмјерени на иранске војно-командне центре, положаје јединица противваздушне одбране и радарске системе за надзор обале, на поморске војне капацитете, локације за лансирање ракета и дронова, као и на комуникационе мреже, наводи се у Икс објави ЦЕНТКОМ-а.

ILU-FUDBALSKA-LOPTA-060925

Фудбал

Дjечак погинуо током прославе побjеде шпанских фудбалера

- Напади војске САД ће наставити да слабе иранске војне капацитете који се користе за нападе на комерцијалне и цивилне бродове који пролазе кроз Ормуски мореуз - наводи се у саопштењу.

Ирански државни медији почели су рано јутрос око 2.30 часова по локалном времену да извјештавају о експлозијама широм сјеверног и јужног дијела земље.

Као одговор на америчке ударе Иран је испалио ракете ка Јордану, што је створило ризик од ширења сукоба на сујседни Израел.

ЦЕНТКОМ је у међувремену потврдио да су два припадника америчке војске погинула у Јордану, након што су у петак били мета иранских ракета и дронова, а у недељу је саопштено да су пронађени неидентификовани посмртни остаци током потраге за још једним војником несталим у том нападу.

Полиција ротација

Хроника

Познат идентитет двојице погинулих младића

Наводи се да је још један припадник америчке војске погинуо у суботу у Ираку током "контролисане детонације" једне од иранских експлозивних направа у суботу.

(Танјуг)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Израел

Иран

Коментари (0)

Више из рубрике

Уништавање Рипера

Свијет

Иранци објавили снимак: Уништили смо амерички Рипер

8 ч

0
Нова ескалација: Америка шаље борбене авионе

Свијет

Нова ескалација: Америка шаље борбене авионе

12 ч

0
Украјина на мети звијери Х-22

Свијет

Украјина на мети звијери Х-22

14 ч

0
Засједање због баклаве: Азербејџан и Турска поднијели захтјев Унеску

Свијет

Засједање због баклаве: Азербејџан и Турска поднијели захтјев Унеску

17 ч

0

  • Најновије

07

56

У масовној пуцњави рањено десет особа, међу њима и осумњичени за напад

07

50

Оборено више од 400 дронова који су летјели према Москви

07

42

Симптоми који указују да имате тромб: Ако их осјетите одмах се јавите љекару

07

34

Брод који је превозио туристе са Балкана се преврнуо у Грчкој

07

29

Без струје више насеља на подручју Зворника

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима