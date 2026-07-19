Украјина на мети звијери Х-22

Аутор:АТВ редакција
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Украјински војни извори претходно су упозорили на могући масовни руски удар, а према наводима мониторинг канала, бомбардери Ту-22М3 испалили су пројектиле Х-22/Х-32 ка подручју Одесе.
Претходно су аналитичари и надзорни канали упозорили на опасност од руског масовног удара на Украјину, преноси "Ало".
"Лансирања ће бити извршена око 15.30 часова. Као што је и најављено, Одеса, буди спремна за напад", пренијели су раније украјински војни извори непосредно прије него што су се огласиле сирене за ваздушну опасност.
Ракета Х-22 "Олуја" (НАТО класификација Кичен) првобитно је развијена у Совјетском Савезу као противбродска ракета дугог домета, дизајнирана за уништавање носача авиона.
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Због своје изузетно велике брзине, која у завршној фази лета достиже преко 4.000 км/х (око 3,5 Маха), и стрме путање обрушавања, ова ракета представља изузетно тежак циљ за стандардне украјинске системе противваздушне одбране.
Њена модернизована верзија, Х-32, посједује побољшани мотор и напреднији систем навођења, што јој омогућава још већи домет и отпорност на електронско ометање.
Када се испале са високо-оперативних бомбардера Ту-22М3, ове ракете носе бојеве главе тешке близу једне тоне, због чега удари на инфраструктуру имају разарајуће посљедице.
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