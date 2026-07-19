Вирус и даље хара: Све више преминулих од еболе

Аутор:АТВ редакција
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Број смртних случајева проузрокованих еболом у Демократској Републици Конго порастао је на 893, објавила је Влада.
Влада је навела да је број заражених порастао на 2.267.
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Према извјештају о епидемиолошкој ситуацији закључно са суботом, у претходна 24 часа потврђено је 86 нових случајева заразе и 29 нових смртних случајева, преноси Срна.
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