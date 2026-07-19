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Вирус и даље хара: Све више преминулих од еболе

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 11:48

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Здравствени радник припрема узорак крви пацијента за тестирање у Општој болници Бунија у Бунији, Конго, у четвртак, 11. јуна 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Moses Sawasawa, File

Број смртних случајева проузрокованих еболом у Демократској Републици Конго порастао је на 893, објавила је Влада.

Влада је навела да је број заражених порастао на 2.267.

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Према извјештају о епидемиолошкој ситуацији закључно са суботом, у претходна 24 часа потврђено је 86 нових случајева заразе и 29 нових смртних случајева, преноси Срна.

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