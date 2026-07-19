Драма на утакмици у БиХ: Играча реанимирали на терену

Аутор:АТВ редакција
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Права драма одиграла се јуче, у суботу, 18. јула, на Градском стадиону у Маглају током турнира ветерана, када је једном од присутних мушкараца изненада позлило.
Према информацијама овог портала, мушкарац је пао насред терена усљед удара, након чега је услиједила брза и професионална реакција екипе Хитне помоћи Маглај.
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Медицински тим одмах је започео реанимацију и успио га оживјети, чиме му је, према ријечима очевидаца, спашен живот.
Мушкарац је потом превезен у Општу болницу Тешањ, гдје је задржан на лијечењу.
Према посљедњим информацијама, ван је животне опасности, пробудио се и његово здравствено стање је стабилно, а пред њим слиједи опоравак, пише 072 инфо.
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