Logo

Драма на утакмици у БиХ: Играча реанимирали на терену

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 20:44

Коментари:

1
Три фудбалске лопте на травнатом терену
Фото: АТВ

Права драма одиграла се јуче, у суботу, 18. јула, на Градском стадиону у Маглају током турнира ветерана, када је једном од присутних мушкараца изненада позлило.

Према информацијама овог портала, мушкарац је пао насред терена усљед удара, након чега је услиједила брза и професионална реакција екипе Хитне помоћи Маглај.

илу-новчаник-03042026

Бања Лука

Љето распалило цијене кирија, износи незамисливи

Медицински тим одмах је започео реанимацију и успио га оживјети, чиме му је, према ријечима очевидаца, спашен живот.

Мушкарац је потом превезен у Општу болницу Тешањ, гдје је задржан на лијечењу.

Према посљедњим информацијама, ван је животне опасности, пробудио се и његово здравствено стање је стабилно, а пред њим слиједи опоравак, пише 072 инфо.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

инцидент

Маглај

Коментари (1)

Више из рубрике

Шок за Аргентину пред финале Свјетског првенства

Фудбал

Шок за Аргентину пред финале Свјетског првенства

6 ч

0
Аргентинци Хулијан Алварез (9) и Лионел Меси (10) славе након гола који је постигао њихов саиграч Енцо Фернандез током полуфиналне утакмице Свjетског првенства у фудбалу између Енглеске и Аргентине у Атланти, у сриједу, 15. јула 2026. године.

Фудбал

Шпанија - Аргентина: Гдје је пренос великог финала

7 ч

0
Хаос у Њујорку, могуће да ће финале бити помјерено

Фудбал

Хаос у Њујорку, могуће да ће финале бити помјерено

7 ч

0

  • Најновије

00

02

Шпанија је првак свијета: Торес пробио сјајног Мартинеза за историју

23

22

Сусрет Ђоковића и Роналдиња засјенио финале Мундијала - ВИДЕО

23

09

Познат идентитет двојице погинулих младића

23

02

Иранци објавили снимак: Уништили смо амерички Рипер

22

39

Лажеш чим зинеш, ти не радиш у Водоводу: Грађани изрибали Кресојевића

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима