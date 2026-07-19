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Шок за Аргентину пред финале Свјетског првенства

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 17:32

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Шок за Аргентину пред финале Свјетског првенства
Фото: Tanjug / AP / Rebecca Blackwell

Фудбалери Шпаније и Аргентине ће се вечерас од 21 сат у Њу Џерсију борити за титулу првака свијета.

Према првим квотама водећих свјетских кладионица, "црвена фурија" улази у овај меч као фаворит. Квота да ће актуелни првак Европе освојити титулу, рачунајући евентуалне продужетке и пенале, креће се око 1,60, док је коефицијент на тријумф Аргентине између 2,25 и 2,35.

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Када је ријеч о исходу у регуларних 90 минута, побједа Шпаније плаћа се око 2,30, реми је око 3,00, док је квота на побједу Аргентине између 3,50 и 3,70.

Кладионице очекују тврду и неизвјесну утакмицу са малим бројем голова. Квота на мање од 2,5 гола износи око 1,60, док је опција да ће оба тима постићи погодак нешто мање вјероватна према процјенама букмејкера.

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Иако је Аргентина бранилац титуле и актуелни свјетски шампион, кладионице више вјерују Шпанији, пише "Ало".

Остаје да се види могу ли Лионел Меси и другови да демантују букмејкере и понове успјех из Катара.

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Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Шпанија Аргентина пренос

Шпанија Аргентина

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