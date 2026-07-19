Шок за Аргентину пред финале Свјетског првенства

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Фудбалери Шпаније и Аргентине ће се вечерас од 21 сат у Њу Џерсију борити за титулу првака свијета.
Према првим квотама водећих свјетских кладионица, "црвена фурија" улази у овај меч као фаворит. Квота да ће актуелни првак Европе освојити титулу, рачунајући евентуалне продужетке и пенале, креће се око 1,60, док је коефицијент на тријумф Аргентине између 2,25 и 2,35.
Свијет
Украјина на мети звијери Х-22
Када је ријеч о исходу у регуларних 90 минута, побједа Шпаније плаћа се око 2,30, реми је око 3,00, док је квота на побједу Аргентине између 3,50 и 3,70.
Кладионице очекују тврду и неизвјесну утакмицу са малим бројем голова. Квота на мање од 2,5 гола износи око 1,60, док је опција да ће оба тима постићи погодак нешто мање вјероватна према процјенама букмејкера.
Регион
Хрвати открили када искључују ЕЕС систем
Иако је Аргентина бранилац титуле и актуелни свјетски шампион, кладионице више вјерују Шпанији, пише "Ало".
Остаје да се види могу ли Лионел Меси и другови да демантују букмејкере и понове успјех из Катара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
19
19
19
13
19
06
18
59
18
58
Тренутно на програму