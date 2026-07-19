Хаос у Њујорку, могуће да ће финале бити помјерено

Аутор:АТВ редакција
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Озбиљне олује и обилне кише у Њујорку и околини изазвале су поплаве и хаос у саобраћају, преносе бројни медији из САД, што би могло да се одрази и на финале Свјетског првенства.
Поплављене улице које личе на ријеке, прокишњавање у метроу, као и аутомобили који се боре са тешким условима, уобичајени су призори у "Великој јабуци" неколико сати прије финала Свјетског првенства између Шпаније и Аргентине.
Многи снимци на друштвеним мрежама јасно показују велике проблеме у граду пред велико финале Мундијала 2026, које читав свијет са нестрпљењем чека, преноси "Спортал".
Да ли ће ово и колико утицати на само финале, остаје да се види. Јасно је да ће свима бити отежан долазак на стадион, а да ли ће киша и невријеме помјерити финале, биће јасније у наредним сатима.
Today New York experienced flooding after severe thunderstorms moved across the city, carrying unusually high levels of moisture.— Dami’ Adenuga (@DAMIADENUGA) July 19, 2026
Parts of the metropolitan area received between two and three inches of rain in a single hour, overwhelming drainage systems and flooding streets,… pic.twitter.com/GbKvLlX4dL
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