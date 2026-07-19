Logo
Large banner

Хаос у Њујорку, могуће да ће финале бити помјерено

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 16:37

Коментари:

0
Хаос у Њујорку, могуће да ће финале бити помјерено
Фото: Tanjug / AP / Marcio J. Sanchez

Озбиљне олује и обилне кише у Њујорку и околини изазвале су поплаве и хаос у саобраћају, преносе бројни медији из САД, што би могло да се одрази и на финале Свјетског првенства.

Поплављене улице које личе на ријеке, прокишњавање у метроу, као и аутомобили који се боре са тешким условима, уобичајени су призори у "Великој јабуци" неколико сати прије финала Свјетског првенства између Шпаније и Аргентине.

Многи снимци на друштвеним мрежама јасно показују велике проблеме у граду пред велико финале Мундијала 2026, које читав свијет са нестрпљењем чека, преноси "Спортал".

Да ли ће ово и колико утицати на само финале, остаје да се види. Јасно је да ће свима бити отежан долазак на стадион, а да ли ће киша и невријеме помјерити финале, биће јасније у наредним сатима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Свјетско првенство 2026

Мундијал 2026

Њујорк

Поплаве

Шпанија Аргентина

Шпанија Аргентина пренос

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Шампион Европе против шампиона свијета: Шпанија и Аргентина играју за злато

Фудбал

Шампион Европе против шампиона свијета: Шпанија и Аргентина играју за злато

9 ч

0
Хари Кејн (9) из Енглеске грли Деклана Рајса током презентације након плеј-оф утакмице за треће место на Свjетском првенству између Француске и Енглеске у Мајами Гарденсу на Флориди, у суботу, 18. јула 2026. године.

Фудбал

Спектакл на Мундијалу: Енглеска у мечу са 10 голова освојила бронзу

11 ч

0
Лионел Меси из Аргентине посматра дешавања током тренинга уочи финалне утакмице Свjетског првенства у фудбалу, у Мористауну (Њу Џерзи), у суботу.

Фудбал

Отказани тренинзи Шпаније и Аргентине пред финале, ево и зашто

23 ч

0
Пеп Гвардиола

Фудбал

Предомислио се: Гвардиола требао да буде нови селектор Енглеске

1 д

0
Small banner

  • Најновије

19

19

Потресно свједочанство о страдању Багоје Ђраша

19

13

Потресна присјећања на монструозности усташа: Тјерали су нас да гледамо закланог човјека

19

06

Бејби сједалица испала из аута: Тешка несрећа код Куршумлије

18

59

Додик: Усташе су убијањем дјеце хтјели да нам убију будућност

18

58

Централне вијести, 19.07.2026.

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Medium banner