Нови детаљи несреће у којој су погинула двојица младића: Троје завршило у болници

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се догодила када је аутомобил слетио са пута, погинула су два младића.
Како је потврдила портпаролка МУП-а ЗДК Лејла Екиновић, несрећа се догодила синоћ око 22:55 сати, у насељу Тешањка, Усора, магистрални пут М4.
- Смртно су страдале двије мушке особе возач Б.К. рођен 2002. године, из Добој југа и сувозач рођен 2007. године, из Јелаха, док су три мушке особе задобиле повреде и то: М.Е., рођен 2003. године задобио тешке тјелесне повреде, а особе рођене 2008. године и особа рођена 2009. године, сви из Матузића, задобили лаке тјелесне повреде констатовање у Општој болници Тешањ, а које су се налазиле у поменутом возилу – потврђено је за „Аваз“.
Хроника
Мотоциклиста тешко повријеђен у саобраћајној несрећи
Извршен је увиђај од стране службеника сектора криминалистичке полиције који настављају активности на документовању наведене саобраћајне несреће.
- Друго смртно страдало лице К.А. (рођено 2007.г.) – додаје Екиновић.
Младићи који су страдали су Кенан Бекрић и Алдин Кадушић.
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