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Дjечак погинуо током прославе побjеде шпанских фудбалера

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 07:03

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Шпански навијачи славе у центру Мадрида након што је Шпанија побиједила Аргентину у финалној утакмици Свјетског првенства у фудбалу, одиграној у Ист Радерфорду (Њу Џерзи), близу Њујорка, у недељу, 19. јула 2026. године.
Фото: AP Photo/Manu Fernandez / Tanjug

Тринаестогодишњи дечак је погинуо У Сијудад Родригу, Саламанка, током прославе победе Шпаније у финалу Светског првенства у фудбалу.

Док су навијачи славили код фонтане на кружном току Глоријета дел Арбол Гордо, горњи дио конструкције се срушио и пао на неколико људи унутра, преноси шпански јавни сервис РТВЕ и додаје да је градско веће прогласило тродневну жалост.

Двије особе су збринуте у здравственом центру Сијудад Родриго, једна од њих је била малољетна и преминула је у болници.

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Група за психолошке интервенције у катастрофама и ванредним ситуацијама је активирана како би помогла породици жртве.

У 00.33, служба за хитне случајеве 112 у Кастиљи и Леону примила је неколико позива о урушавању фонтане на кружном току Глоријета дел Арбол Гордо.

О инциденту су обавијештени локална полиција у Сијудад Родригу, Цивилна гарда у Саламанки, Ватрогасна служба Покрајинског већа Саламанке и Хитна медицинска служба Сасил која је послала медицинско особље на лице мjеста.

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Тагови :

Шпанија

трагедија

прослава

Шпанија Аргентина

Свјетско првенство 2026

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