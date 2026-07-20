Дjечак погинуо током прославе побjеде шпанских фудбалера

Аутор:АТВ редакција
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Тринаестогодишњи дечак је погинуо У Сијудад Родригу, Саламанка, током прославе победе Шпаније у финалу Светског првенства у фудбалу.
Док су навијачи славили код фонтане на кружном току Глоријета дел Арбол Гордо, горњи дио конструкције се срушио и пао на неколико људи унутра, преноси шпански јавни сервис РТВЕ и додаје да је градско веће прогласило тродневну жалост.
Двије особе су збринуте у здравственом центру Сијудад Родриго, једна од њих је била малољетна и преминула је у болници.
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Група за психолошке интервенције у катастрофама и ванредним ситуацијама је активирана како би помогла породици жртве.
У 00.33, служба за хитне случајеве 112 у Кастиљи и Леону примила је неколико позива о урушавању фонтане на кружном току Глоријета дел Арбол Гордо.
О инциденту су обавијештени локална полиција у Сијудад Родригу, Цивилна гарда у Саламанки, Ватрогасна служба Покрајинског већа Саламанке и Хитна медицинска служба Сасил која је послала медицинско особље на лице мjеста.
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