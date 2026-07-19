Шпанија - Аргентина пренос: Фурија објединила двије титуле

Аутор:АТВ редакција
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Мундијал је завршен. Свијет има новог шампиона.
Титулу свјетског првака бранила је Аргентина али је није одбранила. Шпанија се попела на трон и објединила титуле првака Европе и свјета.
Пренос утакмице уживо:
120 + 5'- Шпанија је првак свијета
120+1' - Након још једног корнера услиједила је нова прилика за Аргентину. Мекалистер је вратио лопту до Симеонеа који пропушта сјајну прилику и шаље лопту преко гола.
120' - Прва права прилика за Аргентину. Пробао је Сенеси, али је одбрана Шпаније блокирала покушај и избацила лопту у корнер.
113' - Још један поништен гол Шпаније. Торес је сам избио испред Мартинеза, али је био у офсајду.
105' - ГОООООЛ - Поклекао је Мартинез на старту другог продужетка. Шпанија води. Лопту у гол је закуцао Феран Торес.
105 + 3' - Крај првог продужетка
103' - Ево и покушаја Микела Мерина. Очешао је ову лопту, али она одлази поред гола.
96' - Шпанија је наставила у истом ритму као и у регуларном дијелу игре и успјела да затресе мрежу. Погодио је Нико Вилијамс. Ипак, Винчић свира фаул и поништава гол због прекршаја Мерина над Отамендијем.
90' - Почели су продужеци. Аргентина има играча мање.
То је то. Гледаћемо продужетке.
9+8' - Какав шут Јамала из слободног ударца. Међутим, Мартинез остаје јунак Аргентине. Извадио нестварно тешку лопту из гола.
9+3' - Други жути за Енца. Винчић му је показао пут ка свлачионици. Скупо је коштала Аргентину агресивна игра.
83‘ - Аргентинци видно нервозни. Служе се свим методама да овај меч одведу у продужетке. Симеоне је малоприје натрчао на ривала, за шта није санкционисан. Ипак, исте среће није био Енцо Фернандес након бурног протеста због недосуђеног фаула.
81' - Не посустаје Мартинез. Лапорт је покушао, али голман Аргентине долази до осме одбране на овом мечу.
78' - Кубарси покушава да затресе мрежу, али Мартинез уписује нову одбрану.
65' - Утисак је да европска селекција жели да заврши посао унутар 90 минута, док је план Аргентинаца у потпности другачији. Све је започео ударац Данија Олма са дистанце. "Жабица" је умало преварила Мартинеса. У наставку два корнера, послије којих није било већих опасности.
55‘ - Шпанци прокоцкали прилику. Ојарсабал је повукао лопту и проиграо Руиса који је био дубоко у противничком шеснаестерцу. Није добро био окренут везиста, те је умјесто продора или шута одлучио да је врати Ојарсабалау. Био је то потез више.
52‘ - Винчић поново маше картоном. Невероватни Паредес... Тек што је ушао у игру, искусни Паредес ствара проблеме на терену. У тренутку када му лопта није била ни близу, ударио је Родрија ког је чувао. Винчић га је одмах јавно опоменуо, он је други након Мартинеса који је завршио меч у првом полувремену.
46‘ Одмах пријете Шпанци. Нижу се грешке Аргентинаца, најприје Отамендија, а онда Таљафика. Након оне бека "гаучоса" су запријетили ривали. Шутирао је Баена са ивице шеснаестерца, али брани Мартинес.
45' - Почело је друго полувријеме.
45 + 4' - Крај првог полувремена. Шпанија нешто конкретнија, али без голова у првом дијелу.
43' - Пријете Шпанци. Намјестио се Марк Кукуреља, шутирао је по земљи. Ипак, лопта одлази поред гола.
41' Словеначки судија се коначно хвата за џеп. Лисандро Мартинез прави оштар фаул и заслужује жути картон.
39' - Тек пред финиш првог дијела игра се опет распламсала. Са ивице казненог простора је шутирао из прве Ојарсабал. Међутим, исувише је то слабог интезитета било да савлада Мартинеса и постигне свој шести гол – нешто што једном Шпанцу никада није успјело.
20' - Након уводног залета Шпаније игра се поприлично умртвила, па нема неких узбуђења.
14' - Неопрезан старт Алексиса Мекалистера. На земљи се у боловима нашао Дан Олмо. Славко Винчић одлучује да не покаже жути картон везисти Аргентине, занимљива одлука.
5‘ - Умало гол за Шпанце
Рекло би се да Аргентинци остављају превише простора Јамалу по десној страни.
Овај је то умало казнио, али је лопта послије његовог ударца одбијена од противничке фудбалере.
Вратила му се она у наставку акције, покушао је да је врати на средину петерца, али је избијена.
3‘ - Висок пресинг Шпанца
Није да доноси резултат, али уводни минути пролазе у знаку упорних Шпанца.
1' - Почела је утакмица
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