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Тања Фајон остала без европских јасли

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 15:08

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Тања Фајон остала без европских јасли

Тања Фајон неће бити именована на позицију специјалне представнице ЕУ за афричку регију Сахел. Иако је посао био завршен, високи представник ЕУ за спољну и безбједносну политику Каја Калас обавијестила је бившу министарку спољних послова Словеније да је повукла њену номинацију.

Резултат је ово притисака нове владе Словеније предвођене Јанезом Јаншом и Европске народне странке која припада већини у словеначком парламенту.

Фајон за себе каже да је стручна и да то треба да буде услов за њен нови посао, а за све криви нову политику Словеније. Поручује да ЕУ треба да се одупре политичким притисцима појединачних националних влада.

"Прије свега, лична дискредитација представника словеначког политичког руководства у пријестолницама ЕУ коју сам доживјела је неприхватљива", додала је.

Незванично, Калас је одабрала новог кандидата. Ријеч је и Бригите Нигор Маркусен из Данске.

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Тагови :

Тања Фајон

Словенија

Каја Калас

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