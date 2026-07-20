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Драма на хрватском љетовалишту: Жену ударио гром док је носила сунцобран

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 11:45

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Поглед на море и тврђаву у Хрватској
Фото: Unsplash

Жена је тешко повријеђена након што ју је данас, 20. јула, у једном кампу на острву Крк у Хрватској ударио гром, а након реанимације на мјесту догађаја хеликоптером је превезена у Клинички болнички центар Ријека.

Према наводима очевидаца, жена је у тренутку удара грома носила сунцобран.

Помоћ јој је одмах пружио спасилац који се затекао у близини и започео реанимацију, након чега је хеликоптером хитно транспортована у ријечки КБЦ.

Из КБЦ-а Ријека потврдили су за 24.сата.хр да је пацијенткиња примљена.

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"Обрађена је и тренутно се налази у јединици интензивног лијечења, гд‌је се спроводе сви потребни поступци лијечења", навели су из болнице.

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Тагови :

Хрватска

Љетовање

удар грома

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