Драма на хрватском љетовалишту: Жену ударио гром док је носила сунцобран

Аутор:АТВ редакција
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Жена је тешко повријеђена након што ју је данас, 20. јула, у једном кампу на острву Крк у Хрватској ударио гром, а након реанимације на мјесту догађаја хеликоптером је превезена у Клинички болнички центар Ријека.
Према наводима очевидаца, жена је у тренутку удара грома носила сунцобран.
Помоћ јој је одмах пружио спасилац који се затекао у близини и започео реанимацију, након чега је хеликоптером хитно транспортована у ријечки КБЦ.
Из КБЦ-а Ријека потврдили су за 24.сата.хр да је пацијенткиња примљена.
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"Обрађена је и тренутно се налази у јединици интензивног лијечења, гдје се спроводе сви потребни поступци лијечења", навели су из болнице.
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