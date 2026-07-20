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У дворишту породичне куће у Модричи изгорио аутомобил

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 11:43

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

У дворишту породичне куће у Модричи јуче је изгорио аутомобил.

Из ПУ Добој је саопштено да је аутомобил потпуно изгорио усљед самозапаљења. Пожар су локализовали припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Модрича, а овом приликом није било повријеђених особа.

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Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Модрича,а о свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, наводи се у саопштењу ПУ Добој.

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Тагови :

Модрича

пожар

изгорио аутомобил

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