У дворишту породичне куће у Модричи изгорио аутомобил

Аутор:АТВ редакција
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У дворишту породичне куће у Модричи јуче је изгорио аутомобил.
Из ПУ Добој је саопштено да је аутомобил потпуно изгорио усљед самозапаљења. Пожар су локализовали припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Модрича, а овом приликом није било повријеђених особа.
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Увиђај су извршили полицијски службеници Полицијске станице Модрича,а о свему наведеном је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Добој, наводи се у саопштењу ПУ Добој.
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