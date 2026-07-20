Мушкарац из БиХ ножем убио партнерку: Детаљи злочина у Словенији

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из БиХ (39) за којим трага словеначка полиција, а који је осумњичен за убиство, ножем је тешко повриједио своју партнерку (36) која је преминула на лицу мјеста.
Словеначка полиција је саопштила да је о убиству у Цељу обавијештена ноћас око један сат иза поноћи.
"Мушкарац стар 39 година тешко је повриједио ножем своју партнерку стару 36 година, усљед чега је она преминула на лицу мјеста. Починилац је пјешке напустио мјесто злочина и налази се у бјекству", саопштено је из полиције.
Полиција од пријема пријаве о убиству интензивно трагају за починиоцем.
"Мјесто злочина прегледао је тим за извиђање из Сектора криминалистичке полиције Полицијске управе Цеље. Корушким полицајцима у потрази су се придружиле колеге из других полицијских станица, криминалистички истражитељи из Сектора криминалистичке полиције и водичи паса за помоћ са псима. Такође користимо дрон као помоћ у потрази. Поред осталих, у потрази ће бити укључени и коњаник и хеликоптерски тим", додају они.
Истичу да, када је напустио мјесто злочина, носио је фармерке, црну мајицу кратких рукава и црне ципеле.
"Он је опасна и непредвидива особа, па упозоравамо све да не покушавају да ступе у контакт са њим ако га сретну. Требало би да се повуку на безбједно мјесто и одмах позову полицију на број за хитне случајеве 113", навела је полиција.
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Полиција трага за мушкарцем из БиХ: Осумњичен за убиство у Словенији
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