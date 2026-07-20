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Мушкарац (47) преминуо док је прао ауто: Трагедија у Србији

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 08:21

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Мушкарац (47) преминуо док је прао ауто: Трагедија у Србији
Фото: Tima Miroshnichenko/Pexels

Јуче у поподневним часовима догодила се велика трагедија у насељу Мала Моштаница у Обреновцу. Бојна Ћ. (47) из Земуна преминуо је усљед струјног удара.

Према информацијама до којих је дошао портал ''Телеграф.рс'', несрећни човјек стигао је у недјељу око 19 часова код својих пријатеља у Улицу Шарчевића крај у Малој Моштаници. Ништа није слутило на ужас који ће услиједити само неколико тренутака касније.

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Бојан је одлучио да опере возило и у ту сврху је у дворишту посегнуо за машином за прање под притиском. Међутим, терен на ком се налазио био је изузетно влажан.

Чим је на мокрој трави укључио електрични апарат, дошло је до струјног удара који га је на мјесту покосио.

Укућани и пријатељи одмах су позвали Хитну службу Дома здравља Обреновац. Љекарска екипа је убрзо стигла на лице мјеста, али упркос свим напорима, могли су само да констатују смрт несрећног човјека.

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Након завршеног увиђаја и прегледа, тијело настрадалог Бојана Ћ. ослобођено је обдукције, будући да је једнозначно утврђено да је смрт наступила као посљедица несрећног случаја и струјног удара.

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Тагови :

преминуо мушкарац

струјни удар

прање аутомобила

Обреновац

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