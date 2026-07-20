У масовној пуцњави рањено десет особа, међу њима и осумњичени за напад

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У масовној пуцњави која се догодила рано у недјељу близу центра Тусона у Аризони, повријеђено је десет особа, међу којима је и осумњичени за напад.
Полицијски службеници у редовној пјешачкој патроли пожурили су ка мјесту одакле се чула пуцњава око два часа послије поноћи по локалном времену и наишли на осумњиченог, коме су упутили више упозорења, а затим пуцали у њега, изјавио је портпарол Полицијске управе Тусона Френк Магос, преноси Ројтерс.
Свијет
Оборено више од 400 дронова који су летјели према Москви
Полицајци су пружили прву помоћ осумњиченом нападачу, након чега је превезен у локалну болницу са повредама опасним по живот, рекао је Магос на брифингу за новинаре.
"Још девет особа је рањено, по свему судећи прије доласка полиције и они су у критичном стању пребачени у болнице са простријелним ранама екстремитета", навео је Магос и додао да су све жртве одрасле особе, а међу полицајцима није било повријеђених.
(Танјуг)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
3 ч0
Регион
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч0
Најновије
11
12
11
11
10
56
10
52
10
49
Тренутно на програму