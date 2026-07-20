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У масовној пуцњави рањено десет особа, међу њима и осумњичени за напад

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 07:56

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Ротација на полицијском аутомобилу.
Фото: cottonbro studio/Pexels

У масовној пуцњави која се догодила рано у недјељу близу центра Тусона у Аризони, повријеђено је десет особа, међу којима је и осумњичени за напад.

Полицијски службеници у редовној пјешачкој патроли пожурили су ка мјесту одакле се чула пуцњава око два часа послије поноћи по локалном времену и наишли на осумњиченог, коме су упутили више упозорења, а затим пуцали у њега, изјавио је портпарол Полицијске управе Тусона Френк Магос, преноси Ројтерс.

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Полицајци су пружили прву помоћ осумњиченом нападачу, након чега је превезен у локалну болницу са повредама опасним по живот, рекао је Магос на брифингу за новинаре.

"Још девет особа је рањено, по свему судећи прије доласка полиције и они су у критичном стању пребачени у болнице са простријелним ранама екстремитета", навео је Магос и додао да су све жртве одрасле особе, а међу полицајцима није било повријеђених.

(Танјуг)

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Тагови :

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