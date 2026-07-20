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Мистериозна зараза хара у Сјеверној Македонији: Више од 1.400 људи завршило у болници

Аутор:

АТВ редакција
20.07.2026 07:28

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Болнички ходник са три празна транспортна болничка кревета.
Фото: Pexels/adrian vieriu

Здравствене власти Сјеверне Македоније прогласиле су епидемију гастроентеритиса на подручју општине Гостивар након што је премашен недјељни праг обољелих, док је у посљедња 24 часа највећи број грађана до сада затражио медицинску помоћ у градској болници "Ферид Мурад".

Епидемиолошко одјељење Центра за јавно здравље Тетово, јединица у Гостивару, пријавило је епидемију на територији општине због повећаног броја обољелих од гастроентеритиса, наводи Телма.

"Због повећаног броја обољелих од гастроентеритиса и прекорачења недјељног лимита, пријављујемо епидемију на подручју општине Гостивар. Посљедњих неколико дана биљежимо повећање броја обољелих", изјавила је у недјељу епидемиолошкиња Зорица Зафировска из гостиварског епидемиолошког одјељења.

Ситуација захтјева опрез

Епидемиолошке анализе су и даље у току, а иако се број пријављених случајева смањује, здравствене службе оцјењују да ситуација и даље захтјева опрез и позивају грађане на сарадњу са медицинским и епидемиолошким екипама.

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"Још не знамо узрок, односно узрочник нам још није познат. Испитивања су у току и чекамо резултате како бисмо утврдили о чему је ријеч. Редовно пратимо стање, спроводимо епидемиолошке надзоре и разговарамо са обољелим пацијентима", рекла је Зафировска.

Анализа узорака воде узетих са четири локације у Гостивару у ноћи између четвртка и петка готово је завршена и ради се о физичко-хемијским и микробиолошким анализама, а резултати ће бити достављени јавном тужилаштву, али не и јавности, због интереса истраге.

За недјељу дана 1.400 грађана тражило љекарску помоћ

Од понедјељка, када је према наводима управе болнице забиљежен први пацијент, до данас је више од 1.400 становника Гостивара затражило љекарску помоћ.

Министарство здравља Сјеверне Македоније позвало је грађане да поштују званичне препоруке, одржавају редовну хигијену руку, а особе са повраћањем, дијарејом, повишеном температуром или знацима дехидрације да се благовремено јаве љекару.

На снази остаје одлука Агенције за храну и ветеринарство којом је забрањена употреба воде из градског водовода у Гостивару, пише Танјуг.

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Тагови :

зараза

Сјеверна Македонија

епидемија

здравље

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