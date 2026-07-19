Logo

Савјетник у централној банци Хрватске опљачкао бензинску пумпу

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 14:28

Коментари:

0
полиција Хрватска
Фото: МУП Хрватске

Мушкарац који је у четвртак у Улици Сигет у Новом Загребу опљачкао бензинску пумпу и оближњи салон запослен је као савјетник у Хрватској народној банци (ХНБ), незванично сазнаје РТЛ Данас из поузданих извора.

На рочишту одржаном у Великој Горици одређен му је истражни притвор у затвору Реметинец због опасности од понављања кривичног д‌јела.

Према незваничним информацијама, мотив разбојништава био је дуг који је морао вратити. Најприје је, опљачкавши бензинску пумпу, украо око 700 евра. Потом је, свега двадесетак минута касније, ушао у оближњи салон, наводно гол до паса, те уз пријетњу ножем отео још 50 евра, преноси РТЛ.

На суду је изјавио да је доживио"помрачење свијести" и да има проблем с алкохолом.

Полиција Србија

Србија

Ауто завршило на крову: У тешкој несрећи преминула дјевојка (22)

Према подацима Полицијске управе загребачке, око 17.15 часова извршио је разбојништво над 21-годишњом радницом на бензинској пумпи и украо новац. Материјална штета процијењена је на неколико стотина евра.

РТЛ Данас незванично наводи да је исти мушкарац око 17.35 часова починио и друго разбојништво, у салону који се налази у непосредној близини бензинске пумпе.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Пљачка

Хрватска

бензинска пумпа

Коментари (0)

Више из рубрике

Хаварија на Јадрану: Спасено троје аустријских држављана

Регион

Хаварија на Јадрану: Спасено троје аустријских држављана

6 ч

0
киша невријеме падавине обилне

Регион

Невријеме захватило Словенију

22 ч

0
Туристи у Хрватској шокирани цијенама: ''Скупље него у Паризу и Лондону''

Регион

Туристи у Хрватској шокирани цијенама: ''Скупље него у Паризу и Лондону''

1 д

0
Човјек држи у рукама лисице за хапшење.

Регион

Рус ухапшен у Црној Гори: Напао полицајце на граничном прелазу

1 д

0

  • Најновије

19

23

Одлазак страних судија и закон о Уставном суду БиХ - услов за именовање судија из Српске

19

19

Потресно свједочанство о страдању Багоје Ђраша

19

13

Потресна присјећања на монструозности усташа: Тјерали су нас да гледамо закланог човјека

19

06

Бејби сједалица испала из аута: Тешка несрећа код Куршумлије

18

59

Додик: Усташе су убијањем дјеце хтјели да нам убију будућност

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима