Савјетник у централној банци Хрватске опљачкао бензинску пумпу

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац који је у четвртак у Улици Сигет у Новом Загребу опљачкао бензинску пумпу и оближњи салон запослен је као савјетник у Хрватској народној банци (ХНБ), незванично сазнаје РТЛ Данас из поузданих извора.
На рочишту одржаном у Великој Горици одређен му је истражни притвор у затвору Реметинец због опасности од понављања кривичног дјела.
Према незваничним информацијама, мотив разбојништава био је дуг који је морао вратити. Најприје је, опљачкавши бензинску пумпу, украо око 700 евра. Потом је, свега двадесетак минута касније, ушао у оближњи салон, наводно гол до паса, те уз пријетњу ножем отео још 50 евра, преноси РТЛ.
На суду је изјавио да је доживио"помрачење свијести" и да има проблем с алкохолом.
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Према подацима Полицијске управе загребачке, око 17.15 часова извршио је разбојништво над 21-годишњом радницом на бензинској пумпи и украо новац. Материјална штета процијењена је на неколико стотина евра.
РТЛ Данас незванично наводи да је исти мушкарац око 17.35 часова починио и друго разбојништво, у салону који се налази у непосредној близини бензинске пумпе.
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