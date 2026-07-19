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Хаварија на Јадрану: Спасено троје аустријских држављана

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 13:05

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Хаварија на Јадрану: Спасено троје аустријских држављана
Фото: Printscreen/Youtube/ Morski TV

Троје аустријских држављана спасено је рано јутрос са брода код рта Камењак у Истри након што је њихова једрилица доживјела хаварију усљед невремена.

Позив у помоћ са једрилице упућен је у 4.40 часова, а службеници Лучке капетаније Пула пронашли су трочлану посаду у 6.50 на бродском сплаву.

Аустријски држављани нису повријеђени и превезени су у Пулу, а једрилица је остала да плута на мјесту несреће, преноси Срна.

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Током ноћи и рано јутрос, због јаког вјетра насукано је више десетина пловила на подручју острва Уније, Суска и Лошиња, али није било повријеђених, саопштило је хрватско Министарство мора, саобраћаја и инфраструктуре.

Службеници Лучке капетаније Мали Лошињ обишли су ово подручје и утврдили материјалну штету на пловилима, али нема повријеђених нити загађења мора.

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Тагови :

Јадранско море

Хрватска

спасавање

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