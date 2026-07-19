Селак објавио видео: Код Санског Моста физички нападнути српски повратници

Аутор:АТВ редакција
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У Лушци Паланци код Санског Моста физички су нападнути српски повратници Мика Давидовић и њен супруг Жељко Матић, од стране Бошњака Сувада Башића, Хасана Рекића и Мухарема Башића из Фајтоваца код Санског Моста, рекао је министар правде Републике Српске Горан Селак.
"Позивамо Министарство унутрашњих послова Унско-санског кантона, министра унутрашњих послова и директора полиције да хитно расвијетле овај случај и обавијесте јавност о предузетим мјерама ", истакао је Селак.
Навео је да сваки напад на српске повратнике мора бити темељно истражен, а безбједност српских повратника у Санском Мосту и широм Федерације БиХ мора бити загарантована.
У Лушци Паланци код Санског Моста физички су нападнути српски повратници Мика Давидовић и њен супруг Жељко Матић, од стране Бошњака Сувада Башића, Хасана Рекића и Мухарема Башића из Фајтоваца код Санског Моста.— Selak Goran (@SelakG) July 19, 2026
Позивамо Министарство унутрашњих послова Унско-санског кантона,… pic.twitter.com/4T9h1Ysx3G
"Насиље и застрашивање не смију имати национални предзнак нити остати без одговора. Зато захтијевамо хитну реакцију надлежних институција. Мика Давидовић је српска повратница која је у Лушци Паланци отворила угоститељски објекат – кафе бар 'Задња станица Мика', који послује као мало локално мјесто окупљања мјештана", навео је Селак.
Република Српска
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