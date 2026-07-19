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Селак објавио видео: Код Санског Моста физички нападнути српски повратници

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 12:45

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Селак објавио видео: Код Санског Моста физички нападнути српски повратници
Фото: Ustupljena fotografija

У Лушци Паланци код Санског Моста физички су нападнути српски повратници Мика Давидовић и њен супруг Жељко Матић, од стране Бошњака Сувада Башића, Хасана Рекића и Мухарема Башића из Фајтоваца код Санског Моста, рекао је министар правде Републике Српске Горан Селак.

"Позивамо Министарство унутрашњих послова Унско-санског кантона, министра унутрашњих послова и директора полиције да хитно расвијетле овај случај и обавијесте јавност о предузетим мјерама ", истакао је Селак.

Навео је да сваки напад на српске повратнике мора бити темељно истражен, а безбједност српских повратника у Санском Мосту и широм Федерације БиХ мора бити загарантована.

"Насиље и застрашивање не смију имати национални предзнак нити остати без одговора. Зато захтијевамо хитну реакцију надлежних институција. Мика Давидовић је српска повратница која је у Лушци Паланци отворила угоститељски објекат – кафе бар 'Задња станица Мика', који послује као мало локално мјесто окупљања мјештана", навео је Селак.

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Тагови :

Горан Селак

физички напад

Српски повратници ФБиХ

Сански Мост

Бошњаци

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Селак објавио видео: Код Санског Моста физички нападнути српски повратници

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