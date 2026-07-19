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Додик у манастиру Ступље: Учествовао у литији

Аутор:

АТВ редакција
19.07.2026 11:10

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Предсједник Милорад Додик стигао је у манастир Ступље код Прњавора, гдје се данас обиљежава празник Светогорске Иверске иконе пресвете Богородице и завјетног дана
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик стигао је у манастир Ступље код Прњавора, гдје се данас обиљежава празник Светогорске Иверске иконе пресвете Богородице и завјетног дана.

Додик је учествовао у литији коју је предводио Његово високо преосвештенство митрополит бањалучки Јефрем и епископ марчански Сава.

Претходно је у Манастиру Ступље, у присуству великог броја вјерника, служена Света архијерејска литургија.

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Манастир Ступље је посвећен Светом арханђелу Михаилу. Налази се у селу Горњи Вијачани, на ријеци Манастирици.

У писаним изворима први пут се помиње у 15. вијеку, пише Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

манастир

Манастир Ступље

Прњавор

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