Додик у манастиру Ступље: Учествовао у литији

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик стигао је у манастир Ступље код Прњавора, гдје се данас обиљежава празник Светогорске Иверске иконе пресвете Богородице и завјетног дана.
Додик је учествовао у литији коју је предводио Његово високо преосвештенство митрополит бањалучки Јефрем и епископ марчански Сава.
Претходно је у Манастиру Ступље, у присуству великог броја вјерника, служена Света архијерејска литургија.
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Манастир Ступље је посвећен Светом арханђелу Михаилу. Налази се у селу Горњи Вијачани, на ријеци Манастирици.
У писаним изворима први пут се помиње у 15. вијеку, пише Срна.
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