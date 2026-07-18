Снажан одјек кампање у срцу Њујорка: "Наставити говорити језиком чињеница"

Аутор:Лана Остојић
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Прича о страдању српског народа по први пут добила је своје мјесто у једном од најзначајнијих свјетских центара. Кроз међународну кампању "Упознајте српско страдање", документоване чињенице о страдању српског народа представљене су милионима људи.
"Утисци су и више него позитивни, оно што смо жељели да урадимо - да тему српског страдања представимо свјетској јавности у можда најважнијем граду на свијету, то смо и успјели. Остварили смо веома важне међународне контакте и радујем се у наредном периоду што ће Меморијални центар РС имати прилику да настави са показивањем и презентовањем свега оног што подразумијева српско страдање", рекао је Денис Бојић, директор Меморијалног центра Републике Српске.
На дигиталним екранима у срцу Њујорка приказане су документоване чињенице о страдању Срба у 20. вијеку – од геноцида у Независној Држави Хрватској, страдања у Подрињу и Бирчу, до прогона, логора и НАТО бомбардовања Савезне Републике Југославије.
"Мислим да је веома важно, јер Њујорк није само један од већих градова свијета. Њујорк је престоница УН-а и центар гдје се окупљају све дипломатије свијета, међународни медији и међународна заједница", рекао је Сергеј Вукчевић, секретар Удружења бивших логораша Другог свјетског рата и њихових потомака града Бањалука.
Посебно мјесто у кампањи посвећено је страдању српске дјеце и свједочанствима преживјелих.
"Српско страдање треба да буде део образовног програма, као и научно-истраживачког рада. Без свеобухватног сагледавања догађаја из прошлости нема комплетне истине, нема суживота и трајног мира и нема будућности на овим нашим просторима", рекла је Радојка Филиповић, предсједник Организације породица заробљених и погинулих бораца Братунца.
Бања Лука
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Иако су реакције на кампању претежно позитивне, њен одјек показао је да о страдању српског народа и даље постоје различити погледи и тумачења. Управо зато, поручују организатори, неопходно је наставити говорити језиком чињеница и документованих свједочанстава.
"Сасвим сигурно је да Њујорк неће бити једина дестинација, једно мјесто на којем је изложено све оно што је српски народ преживио. И веома је важно да сви заједно и данас дамо подршку и учествујемо, колико ко је од нас у могућности, на неком свом нивоу, да истина о страдању српског народа пређе границе бивше Југославије и да о њој данас све више и све гласније говоримо", рекла је Исидора Граорац, предсједница Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила.
Прича о српском страдању наставиће да се чује. Намјера је да документоване чињенице постану доступне што широј међународној јавности и буду дио глобалног дијалога о очувању историјског памћења.
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