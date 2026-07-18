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Цвијановићева посјетила манастир Ловница код Шековића

Аутор:

АТВ редакција
18.07.2026 15:19

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Жељка Цвијановић посјетила је данас манастир Ловница код Шековића.
Фото: СРНА

Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић посјетила је данас манастир Ловница код Шековића.

Цвијановићева је разговарала са монахињама у овом манастиру, који је задужбина краља Драгутина Немањића.

Манастир Ловница налази се у Доњем Бирчу, на извору рјечице Ловнице, по којој је и добио име.

Током године, овај манастир посјети више од 4.000 вјерника, међу којима је и велики број дјеце.

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Вјерује се да је манастир Ловница по чудесним исцјељењима одмах иза Острога.

Посебно се истиче извор љековите воде, који посјећују многи вјерници са надом у оздрављење, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Жељка Цвијановић

манастир

Шековићи

посјета

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