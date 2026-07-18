Цвијановићева посјетила манастир Ловница код Шековића

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић посјетила је данас манастир Ловница код Шековића.
Цвијановићева је разговарала са монахињама у овом манастиру, који је задужбина краља Драгутина Немањића.
Манастир Ловница налази се у Доњем Бирчу, на извору рјечице Ловнице, по којој је и добио име.
Током године, овај манастир посјети више од 4.000 вјерника, међу којима је и велики број дјеце.
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Вјерује се да је манастир Ловница по чудесним исцјељењима одмах иза Острога.
Посебно се истиче извор љековите воде, који посјећују многи вјерници са надом у оздрављење, преноси Срна.
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