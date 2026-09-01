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Мигрант избоден код Техничке школе, обустављен саобраћај

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01.09.2026 22:55

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Мигрант избоден код Техничке школе, обустављен саобраћај
Фото: Envato/travelarium

Један мигрант је избоден вечерас у сарајевском трамвају код Техничке школе у Сарајеву, а свему је претходио физички обрачун.

Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево су потврдили да је запримљена пријава о инциденту.

Према информацијама Klix.ba, у трамвају је дошло до сукоба два мигранта.

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Због инцидента је дошло до обуставе трамвајског саобраћаја.

На мјесту сукоба налазе се припадници полиције као и Хитна помоћ.

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Тагови :

Мигранти

напад ножем

трамвај

Сарајево

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