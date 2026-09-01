Мигрант избоден код Техничке школе, обустављен саобраћај

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Један мигрант је избоден вечерас у сарајевском трамвају код Техничке школе у Сарајеву, а свему је претходио физички обрачун.
Из Оперативног центра Министарства унутрашњих послова Кантона Сарајево су потврдили да је запримљена пријава о инциденту.
Према информацијама Klix.ba, у трамвају је дошло до сукоба два мигранта.
Бања Лука
Велики број грађана опрашта се од генерала Ратка Младића
Због инцидента је дошло до обуставе трамвајског саобраћаја.
На мјесту сукоба налазе се припадници полиције као и Хитна помоћ.
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