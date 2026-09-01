Ко прочита поруке на кружном код Меркатора биће кажњен

Аутор:АТВ редакција
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Звучи сулудо и помало натегнуто, али није ван памети. Ко успје да прочита поруке на кружном току код Меркатора и Кампуса могао би добити казну због кршења саобраћајних прописа.
Инсталација вриједна 175.000 КМ Бањалучанима је била спорна првенствено због цијене. Када је угледала свјетло дана, спорна је због апсолутно свега.
На кружном острву постављена је инсталација са више великих страница на којима су исписани цитати познатих аутора. Од Хенри Форда до Доситеја Обрадовића. Ако их нисте читали слободно вријеме, нећете их прочитати ни у кружном. Макар не без 40 КМ казни.
Инсталација није читка са веће удаљености, тако да би шетачи морали да пређу кружни и дођу до острва. Тај подухват би их могао коштати 40 КМ, ако угрозе саобраћај у једном од најпрометнијих дијелова града.
Ни возачи нису поштеђени. За заустављање у кружном и они би могли добити казну од 40 КМ. Настрану идеја Агенције за безбједност саобраћаја да се на кружним раскрсницама не смију постављати никакви натписи, творци ове инсталације су баш били супротног мишљења. Нека сваки возач обрати пажњу, када улази у кружни, шта пише на новој инсталацији.
Поред возача и пјешака, можда се казна смијеши и граду, али због онога што они нису прочитали.
Бања Лука
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Од марта 2026. у Републици Српској важи нови Правилник о постављању, одржавању и уклањању натписа, донесен на основу Закона о јавним путевима. Правилник под „натписима“ не подразумијева само класичне рекламне паное него и уређаје за сликовно или звучно оглашавање или обавјештавање и друге натписе. А у члану 5. дословно стоји да се натписи не смију постављати на раскрсницама.
Мале су шансе да надлежни орган ову склуптуру са исписаним страницама неће и формално квалификовати као "натпис" у смислу тог правилника.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
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