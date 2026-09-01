Пожар у Врбањи, ватрогасци на терену

Аутор:Марија Милановић
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У бањалучком насељу Врбања вечерас je избио шумски пожар око 18 часова, а ватрогасци се труде надљудским напорима да га угасе.
"Пожар је избио око 18 часова, гори на јако неприступачном терену, да кажем недођији. На срећу ватра није близу кућа, куће нису угрожене, али је терен неприступачан, непроходан тако да је у овим тренуцима тешко говорити било шта", рекао је за АТВ командир Ватрогасне бригаде Бањалука, Мирослав Малинић.
Малинић је навео да се на терену поред бањалучких ватрогасаца налазе и радници Шумарије те припадници Добровољног ватрогасног друштва Врбања.
"На терену су 4 возила и 8 људи, помажу нам и радници Шумарије и припадници Добровољног ватрогасног друштва Врбања. Познавајући терен на ком је букнула ватра, одмах смо одреаговали, али с обзиром на ситуацију, да се ради о неприступачном терену тренутно не можемо ништа много рећи. Ујутро ће се знати више", рекао је Малинић.
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