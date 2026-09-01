Остојић: Српски народ захвалан генералу Младићу за слободу

Аутор:АТВ редакција
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Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је да српски народ свакодневним окупљањем, одавањем почасти и паљењем свијећа изражава најдубљу захвалност генералу Ратку Младићу, ономе што је урадио за овај народ и Републику Српску током Одбрамбено-отаџбинског рата.
Остојић је додао да је Бањалука само један у низу градова који различитим активностима изражава захвалност Младићу за стварање Републике Српске и слободу.
"Овдје не видите само борце, ратне војне инвалиде, породице погинулих бораца, овдје је оно што оставља емоцију и најдубљи утисак - а то су млади људи који су захвални Младићу, али и свим погинулим борцима", рекао је Остојић новинарима у Бањалуци гдје се код Централног споменика погинулим борцима окупили грађани који су прислужили свијеће.
Он је додао да ће бити настављене овакве активности широм Српске док Младић не буде на достојанствен начин сахрањен.
"Он је један од људи који је највише дао и у току Одбрамбено-отаџбинског рата, али и својом жртвом и свиме оним што је прошао, као и његова породица, након рата до данас", рекао је Остојић.
Бања Лука
Велики број грађана опрашта се од генерала Ратка Младића
Он је истакао да оно што се пласира по федералним медијима о генералу Младићу само показује да БиХ нема перспективу, да је за народе најбоље да се разиђу и да свако има своју државу.
"Једног дана Република Српска мора бити слободна држава", закључио је Остојић.
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