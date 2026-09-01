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Минић: Циљ је да дјеца имају мирно школовање и добре, опремљене школе

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01.09.2026 19:22

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Саво Минић предсједник Владе Републике Српске
Фото: Srna

Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић поручио је да је циљ институција Српске, као и сваког родитеља, да се дјеци обезбиједи мирно и срећно школовање, али и добре и опремљене школе.

Минић је током посјете бањалучкој Основној школи "Иван Горан Ковачић" рекао да надлежне институције воде бригу о најмлађима и да увијек, колико год је то могуће, настоје помоћи родитељима.

"Не сумњам да је наставни кадар спреман као и увијек да дочека ученике", рекао је Минић обраћајући се на свечаности коју су припремили ђаци и наставници поводом почетка нове школске године.

Он је указао на важност безбједности у школи и присуства полиције, те је позвао и учеснике у саобраћају да се понашају обазриво.

Минић је ђацима пожелио пуно среће, лијепо и безбрижно дјетињство, да добро уче и постану добри људи.

Основну школу "Иван Горан Ковачић" похађа 587 ученика распоређених у 25 одјељења, а у овој школској години уписано је 78 првачића, који су госте дочекали свечаном приредбом.

Влада Републике Српске реализовала је посредством Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију пројекат енергетске ефикасности у овој школи, вриједан нешто више од два милиона КМ, преноси Срна

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Тагови :

Саво Минић

Школа

ученици

Институције Републике Српске

Влада Републике Српске

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