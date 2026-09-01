Крвави напад на Тајмс скверу: Убијена потпредсједница "Банк оф Америка"

Аутор:АТВ редакција
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Жена која је убијена у нападу ножем на Тајмс скверу у Њујорку била је потпредсједник америчког банкарског гиганта "Банк оф Америка" Ерин Пјаченти, објавио је "Њујорк пост" позивајући се на изворе из полиције.
Према наводима истражитеља, Пјачентијева (32) је током напада, који није био ничим изазван, убодена ножем у стомак. Преминула је на лицу мјеста.
Жена наоружана кухињским ножевима напала је јуче пролазнике на Тајмс скверу.
Градоначелник Њујорка Зохран Мамдани касније је саопштио да је жена која је извршила напад погинула, као и једна од њених жртава.
"Шокирани смо и дубоко ожалошћени трагичним губитком наше колегинице. Била је цијењена чланица нашег тима и јако ће нам недостајати. Наше су мисли с њеном породицом и свим њеним ближњима", објавила је америчка банка у саопштењу које је послала Ројутерсу, преноси Индекс.
Пјачентијева, која је у банци била потпредсједница задужена за одабир пословних партнера и сукобе интереса, преминула је у болници од посљедица убодних рана, објавио је Блоомберг, који је први извијестио о њеној смрти.
Према наводима полиције, 32-годишња Пјачентијева убодена је у стомак након што је 49-годишња Памела Сиснерос извадила два ножа и насумично напала њу и 68-годишњег мушкарца.
Њујоршка полиција саопштила је да су полицајци који су стигли на мјесто догађаја били присиљени пуцати и усмртити Сиснерос након што је кренула према њима с ножевима.
Полицајци су с Сиснерос разговарали око четири минуте и наређивали јој да одложи оружје, али она је то одбила те им је пријетила.
"Рекла је полицајцима: 'Нећу ништа спустити, радије бих вас убила.' Поновила је: 'Убићу вас'", испричала је званичница полиције Џесика Тиш.
Више полицајаца употријебило је електрошокере, али полиција наводи да нису били ефикасни. Тада су двојица полицајаца отворила ватру и усмртила Сиснерос.
Нападнути мушкарац у стабилном је стању у болници. Извори из полиције навели су да је био са супругом те да су посјетили сина који живи у Бруклину. Њих су се двоје враћали кући када се догодио напад.
Према изворима, мушкарац није био ни на који начин повезан с Сиснерос те прије напада није било никаквог сукоба између њих.
Полиција је саопштила да је Сиснерос имала забиљежене проблеме с менталним здрављем, везане за инциденте из 2018. и 2019. године, али тада није била ухапшена.
Градоначелник Зохран Мамдани потврдио је да су камере на тијелима полицајаца снимиле пуцњаву те да ће снимци бити објављени накнадно.
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