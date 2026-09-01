Жесток одговор из Ирана након нових напада САД-а: "Агресоре чека оштра казна, Американци ће зажалити"

Аутор:АТВ редакција
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Након што је америчка војска објавила да је започела нове нападе на Иран, те да су мета циљеви Корпуса Иранске револуционарне гарде, стигао је жесток одговор из Ирана.
Портпарол иранског Корпуса чувара Исламске револуције, бригадни генерал Хосеин Мохеби, навео је у поруци како ће Сједињене Америчке Државе (САД) зажалити због новог напада.
"Агресоре чека оштра казна. Американци ће зажалити због својих нових напада", навео је у краткој поруци.
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Подсјећамо, Америчка централна команда навела је да напади долазе након недавних покушаја Иранске револуционарне гарде да изведе ударе на комерцијалне бродове у Хормушком мореузу и на америчке припаднике распоређене у регији.
У објави на Иксу навели су да гађају циљеве Корпуса исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) у Ирану.
Today at 12 p.m. ET, U.S. forces began striking Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targets in Iran. The strikes follow recent attempted attacks by the IRGC against commercial shipping in the Strait of Hormuz and against American service members deployed to the region.— U.S. Central Command (@CENTCOM) September 1, 2026
Предсједник САД-а Доналд Трамп је у понедјељак изјавио поновио пријетње Ирану.
"Ударит ћемо их снажно. Бит ће одговора", рекао је Трумп за Фокс Њус.
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