У близини Ормуског мореуза танкер погођен са три пројектила

Аутор:АТВ редакција
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Танкер је погођен са три непозната пројектила док је рано јутрос напуштао Ормуски мореуз код обале Омана, саопштила је Британска служба за поморске трговинске операције, додајући да нема извјештаја о жртвама нити посљедицама по животну средину.
Инцидент се догодио 17 наутичких миља, односно око 31 километар, источно од Хасаба у Оману, док је брод завршавао пролазак кроз мореуз, навела је Служба.
Надлежне службе истражују инцидент, а Британска служба за поморске трговинске операције савјетовала је бродовима у том подручју да плове уз повећан опрез и пријаве сваку сумњиву активност.
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До инцидента је дошло у тренутку обновљених регионалних тензија након америчких удара изведених током викенда на иранско острво Ларак, у близини Ормуског мореуза.
Иран је потом извео одмазду нападима на локације које користе америчке снаге у Јордану и Уједињеним Арапским Емиратима.
(Танјуг)
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