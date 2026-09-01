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У близини Ормуског мореуза танкер погођен са три пројектила

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Аутор:

АТВ редакција
01.09.2026 07:15

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Фото: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Танкер је погођен са три непозната пројектила док је рано јутрос напуштао Ормуски мореуз код обале Омана, саопштила је Британска служба за поморске трговинске операције, додајући да нема извјештаја о жртвама нити посљедицама по животну средину.

Инцидент се догодио 17 наутичких миља, односно око 31 километар, источно од Хасаба у Оману, док је брод завршавао пролазак кроз мореуз, навела је Служба.

Надлежне службе истражују инцидент, а Британска служба за поморске трговинске операције савјетовала је бродовима у том подручју да плове уз повећан опрез и пријаве сваку сумњиву активност.

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До инцидента је дошло у тренутку обновљених регионалних тензија након америчких удара изведених током викенда на иранско острво Ларак, у близини Ормуског мореуза.

Иран је потом извео одмазду нападима на локације које користе америчке снаге у Јордану и Уједињеним Арапским Емиратима.

(Танјуг)

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Тагови :

Ормуски мореуз

Иран

танкер

погођен танкер

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