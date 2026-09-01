Троструки убица у Црној Гори починио самоубиство

Аутор:АТВ редакција
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Руски држављанин Михаил Николајевич Шабуњин (30), који је осумњичен за троструко убиство код Даниловграда, пронађен је у шуми изнад херцегновског насеља Топла.
Како је наведено из полиције, осумњичени је приликом хапшења отворио ватру на полицију, након чега је себи пуцао у главу.
"Данас су око 03.35 часова иза поноћи, службеници Специјалне јединице полиције, Посебне јединице полиције, Регионалног центра безбједности "Југ" и Сектора граничне полиције, уз употребу специјализоване опреме и хеликоптера Војске Црне Горе, у шуми изнад насеља Топла у Херцег Новом лоцирали и изоловали активну пријетњу - осумњиченог троструког убицу Михаила Николаевича Схабунина (30) држављанина Руске Федерације. Након што је осумњичени опкољен и нашао се у безизлазној ситуацији, отворио је ватру у правцу полицијских службеника, а потом извршио самоубиство употребом ватреног оружја", наводи се у саопштењу полиције.
Подсјетимо, током читаве ноћи трагала је потрага за Шабуњином. Он се сумњичио да је из ватреног оружја на стрелишту код Даниловграда убио троје људи. Потера за њим уследила је након што су беживотна тијела П.Г (24) из Подгорице, М.Р (67) из Даниловграда и Н.К (20) из Подгорице, пронађена на стрелишту "Чешка збројевка" у Даниловграду.
Након проналаска тијела, полицијски службеници су, претражујући терен на подручју Врањских њива, у близини ресторана "Стефан", на једној ливади пронашли путничко моторно возило марке "Сеат Кордоба", којим је, како се сумња, Михаил Николаевич Шабуњин (30), побјегао са мјеста злочина.
Грађанима је било издато упозорење да не излазе из својих домова, јер се знало да је Шабуњин наоружан напустио мјесто злочина.
Након вишечасовне потраге, лоциран је у шуми код херцегновског насеља Топла, гдје је, кад га је полиција опколила, извршио самоубиство.
Министар унутрашњи послова Црне Горе Данило Шарановић огласио се на свом Фејсбук налогу након што је стигла информација да је Шабуњин мртав.
"Припадници Управе полиције - Специјалне и Посебне јединице полиције, РЦБ Југ и других полицијских састава су лоцирали, изоловали активну пријетњу, троструког убицу Михаила Николаевича Шабуњина, и који је након што је опкољен од стране полиције отворио ватру на полицију и извршио самоубиство", објавио је Шарановић.
Црногорски медији пишу да су убијени Петар Глобаревић (24) из Подгорице, Момир Радоњић (67) из Даниловграда и Немања Капор (20) из Подгорице, запослени на стрелишту "Чешка збројевка" у околини Даниловграда.
Шабуњин је након злочина украо аутомобил једног уд убијених и њиме побјегао до подгоричког насеља Рогами, одакле је бијег наставио таксијем до Херцег Новог.
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