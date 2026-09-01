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Ако пијете кафу на празан стомак, ове сигнале не смијете игнорисати

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01.09.2026 07:50

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Фото: Pexel/ Hatice Uyar

Кафа на празан стомак некима прија као први јутарњи напитак, док код других може изазвати нервозу, немир или непријатан осјећај у желуцу.

Највећи проблем није нужно сама кафа, већ то што њоме покушавамо замијенити доручак. Ако је пијете одмах након буђења, посебно ако примјећујете тегобе, покушајте да уз њу поједете нешто. Први оброк обезбјеђује енергију и може успорити дјеловање кофеина.

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Кофеин без хране може дјеловати брже

Када у желуцу нема хране, кофеин се може апсорбовати брже него када се кафа пије уз оброк. Због тога поједине особе након јутарње шољице могу осјетити нервозу, немир, убрзан рад срца или дрхтавицу.

Особе које су осјетљивије на кофеин чешће ће примијетити такве реакције, нарочито ако попију јаку кафу одмах након буђења.

Кафа наташте може узнемирити желудац

Кафа подстиче лучење желудачне киселине, па код осјетљивих особа може погоршати горушицу, кисело подригивање или друге стомачне тегобе.

Код неких људи кофеин може подстаћи и рад цријева, због чега се након јутарње кафе може јавити потреба за пражњењем цријева или чак дијареја.

То ипак не значи да ће свака особа имати проблеме. Реакција организма на кафу веома се разликује од човјека до човјека.

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Да ли кафа наташте повећава кортизол?

Често се може чути да јутарњу кафу треба избјегавати због хормона стреса, односно кортизола. Међутим, однос између времена испијања кафе, оброка и нивоа кортизола није довољно једноставан да би се могло рећи да је кафа наташте штетна за све.

Много је важније пратити како ваше тијело реагује.

Ако након прве шољице осјећате енергију и немате никакве тегобе, нема разлога за панику. Ако се редовно јављају немир, горушица или проблеми са варењем, вриједи промијенити навику.

Шта појести уз јутарњу кафу

Ако вам кафа наташте не прија, не морате правити велики доручак. Довољно је нешто лагано, попут јогурта, овсене каше, јајета, интегралног хљеба или воћа уз извор протеина.

Оброк са протеинима и мастима може успорити апсорпцију кофеина и учинити његово дјеловање постепенијим.

Можете смањити и количину кафе или дио обичне кафе замијенити безкофеинском.

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Обратите пажњу на сигнале организма

Ако се послије јутарње кафе често јављају горушица, бол или нелагода у желуцу, дијареја, изражена нервоза или несаница, могуће је да вам кафа наташте једноставно не одговара.

Не постоји правило према којем сви морају престати да пију кафу прије доручка. За већину људи важније је колико кофеина укупно уносе и како га подносе него сама чињеница да је кафа попијена прије оброка, преноси Глас Српске.

Ако вам прва јутарња шољица прија, уживајте у њој. Ако вам поквари почетак дана, једноставна промјена – кафа уз доручак умјесто на празан стомак – може направити велику разлику.

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Тагови :

Кафа

здравље

здраве јутарње навике

напитак

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