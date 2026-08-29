10 свакодневних знакова да штитна жлијезда не ради добро: На шта пазити

Аутор:АТВ редакција
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Умор, промјене тежине, расположења и тјелесне температуре могу бити знак да штитна жлијезда не ради како треба.
Ваша штитна жлијезда је можда мала, али има велики утицај на функционисање вашег тијела. Ова жлијезда у облику лептира у вашем врату производи хормоне који помажу у регулисању метаболизма, тјелесне температуре, откуцаја срца, варења и нивоа енергије.
Када штитна жлијезда производи премало хормона, то узрокује хипотиреозу. Када производи превише, може довести до хипертиреозе. Оба стања могу утицати на свакодневно здравље, али се њихови симптоми лако могу помјешати са стресом, старењем или другим уобичајеним проблемима.
Према др Џајадитји Гошу, консултанту ендокринологу у болницама „Јашода” у Малакпету, следи десет знакова који могу указивати на то да ваша штитна жлијезда не функционише исправно:
Студија објављена у часопису „Endocrine Practice” указује на то да изненадна или необјашњива промјена тежине може бити један од истакнутијих симптома повезаних са штитном жлијездом.
Успорена штитна жлијезда може довести до гојења, док преактивна често узрокује необјашњив губитак килограма.
Слаба штитна жлијезда успорава метаболизам тијела и може допринијети повећању тјелесне тежине, чак и без већих промјена у начину исхране. Преактивна штитна жлијезда може имати супротан ефекат, узрокујући необјашњив губитак тежине упркос нормалном или повећаном апетиту.
Промјене тежине могу имати много узрока, па проблеме са штитном жлијездом не треба претпостављати само на основу тјелесне масе.
Осјећај исцрпљености упркос довољном сну понекад може бити повезан са недовољно активном штитном жлијездом. Низак ниво хормона штитне жлијезде може успорити неколико тјелесних процеса, због чега се особа осјећа тромо и без енергије.
Неки људи могу примијетити и слабију концентрацију или потешкоће у обављању свакодневних задатака. Међутим, упоран умор може бити и посљедица анемије, лошег сна, стреса и других здравствених стања, због чега је важна правилна љекарска процјена.
Да ли стално посежете за додатним слојем одјеће док су сви остали опуштени? Повећана осјетљивост на хладноћу чест је симптом хипотиреозе, јер се метаболизам тијела успорава и производи се мање топлине.
Људи са преактивном штитном жлијездом могу, умјесто тога, осјећати неуобичајену врућину или се знојити више него обично, чак и када је температура пријатна.
Када штитна жлијезда не ради довољно добро, јављају се умор, осјећај хладноће, „магла у глави” и низак ниво енергије.
Ако примијетите трајну промјену у уобичајеној толеранцији на температуру, требало би да разговорате са љекаром.
Хормони штитне жлијезде утичу на срчани ритам, показује студија објављена у часопису „Heart Rhythm”.
Преактивна штитна жлијезда може изазвати убрзан или неправилан рад срца, понекад праћен лупањем срца, анксиозношћу или знојењем. Ако имате честе палпитације, неуобичајено брз или спор рад срца, вртоглавицу или несвестицу, важна је хитност љекарске процјене.
Промјене на коси понекад могу бити још један знак проблема са штитном жлијездом. Неактивна или преактивна штитна жлијезда може пореметити нормалан циклус раста косе, што доводи до њеног прорјеђивања или појачаног опадања.
Неки људи могу примијетити и промјене на обрвама, посебно њихово прорјеђивање према спољашњим ивицама. Међутим, губитак косе може бити и посљедица недостатка храњих материја, хормонских промјена, стреса, одређених лијекова или других стања.
Хормони штитне жлијезде утичу на кожу и њену способност да задржи влагу.
Особе са хипотиреозом могу развити суву, грубу или перутаву кожу и могу се знојити мање него обично. Хипертиреоза може имати супротан ефекат праћена је појачаним знојењем и топлијом, понекад влажнијом кожом.
Особе са хипотиреозом могу развити суву, грубу или перутаву кожу.
Упорне промјене на кожи које се јављају заједно са другим симптомима треба провјерити код стручњака, а не посматрати их искључиво као козметички проблем.
Штитна жлијезда може утицати на брзину којом се храна креће кроз систем за варење, показује студија објављена у часопису „Frontiers in Physiology”.
Код смањене активности штитне жлијезде пражњење цријева може постати ријеђе, што доводи до затвора. Преактивна штитна жлијезда може убрзати варење и изазвати чешће пражњење цријева или дијареју.
Симптоми система за варење су чести и могу имати различите узроке, али изненадна и трајна промјена праћена промјенама тежине или нивоа енергије захтијева провјеру функције штитне жлијезде.
Проблеми са штитном жлијездом могу утицати на више од физичког здравља.
Хипотиреоза може бити повезана са лошијим расположењем, тешкоћама са концентрацијом, успореним размишљањем и мањком мотивације. Хипертиреоза може изазвати анксиозност, раздражљивост, немир и проблеме са спавањем.
Ови симптоми су такође чести код стреса, поремећаја спавања и различитих стања менталног здравља. Међутим, ако се промјене расположења јављају заједно са физичким симптомима попут промјене тежине, палпитација или осјетљивости на температуру можда ће бити потребно провјерити функцију штитне жлијезде.
Хипотиреоза може бити повезана са лошијим расположењем, тешкоћама са концентрацијом, успореним размишљањем и мањком мотивације.
Хормони штитне жлијезде утичу на репродуктивни систем, па поремећаји рада ове жлијезде могу утицати и на менструални циклус.
Слаба штитна жлијезда може изазвати обилније или чешће менструације, док преактивна штитна жлијезда може довести до слабијих или ријеђих менструација.
Неке особе могу примијетити и друге промјене у циклусу када ниво хормона штитне жлијезде није правилно регулисан. Пошто менструалне промјене могу имати бројне узроке, о њима треба разговарати са љекаром ако су упорне или неуобичајене.
Видљив или примјетан оток на предњем дијелу врата понекад може указивати на увећану штитну жлијезду, познату као струма (гушавост). Чворови на штитној жлијезди такође могу изазвати квржицу или оток.
Нека обољења могу увећати жлијезду чак и када су нивои хормона нормални. Зато нову квржицу на врату треба медицински провјерити, а не унапријед претпостављати о чему је ријеч.
Тешкоће са гутањем, проблеми са дисањем или брзорастући оток врата захтијевају хитну медицинску помоћ.
Да. Нисy ког свих људи са поремећајем рада штитне жлијезде изражени исти симптоми. Неки могу имати неколико симптома, док други могу имати само један или два. Симптоми се такође могу развијати постепено, због чега их је лако превидјети.
То је посебно изражено код хипотиреозе, гдје се умор, повећање тјелесне тежине, сува кожа или затвор у почетку могу приписати старењу или начину живота.
Неоткривени или нелијечени поремећаји штитне жлијезде могу значајно повећати ризик од срчаних болести и дугорочних кардиоваскуларних проблема.
Само присуство симптома није довољно да се потврди поремећај рада штитне жлијезде.
Љекар обично почиње разговором о здравственој историји и физичким прегледом. Затим се раде анализе крви како би се провјерила функција штитне жлијезде.
Најчешће се мере тиреостимулишући хормон (TSH) и тироксин (T4).
Ако резултати укажу на поремећај рада штитне жлијезде, могу се препоручити додатне анализе како би се утврдио основни узрок. У неким случајевима потребан је ултразвук или друга дијагностика, нарочито ако постоји чвор или увећање штитне жлијезде.
Разговарајте са љекаром ако имате неколико упорних симптома, попут необјашњиве промјене тежине у комбинацији са умором, промјена у пражњењу цријева, осјетљивости на температуру или менструалних неправилности.
Љекарску помоћ требало би потражити и ако примијетите:
Рана дијагноза може помоћи у регулисању нивоа хормона штитне жлијезде и спречавању могућих компликација, пише Onlymyhealth.com.
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