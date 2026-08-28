Стоматолози упозорили: Ова здрава намирница може оштетити зубе

Аутор:АТВ редакција
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Већина људи зна да слаткиши и газирана пића нису најбољи пријатељи здравих зуба, док кафа, чај и црно вино могу оставити траг на њиховој боји.
Ипак, на зубну глеђ могу неповољно утицати и неке намирнице које важе за здраве. То не значи да их треба избацити из исхране, много је важније колико често и на који начин их конзумирамо.
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Ријеч је о цитрусном воћу, попут наранџи, лимуна и грејпфрута. Иако су богати витамином Ц и флавоноидима, њихова киселост може постепено оштетити зубну глеђ.
"Наранџе, као и сви цитруси, садрже киселину и стварају киселу средину, односно низак пХ ниво, у устима. Временом то доводи до ерозије, односно губитка зубне глеђи", објашњава стоматолог др Купер Руминер за часопис Параде.
Стоматолог др Џен Моран посебно упозорава на навику полаког испијања воде с лимуном током дана.
"Иако је лимун здрав, он је веома кисео. Та киселина може постепено да омекша и нагризе зубну глеђ", истиче она.
Усљед сталне изложености киселини, пљувачка нема довољно времена да је неутралише и заштити површину зуба, преноси Индеx.хр.
Први знаци ерозије глеђи могу бити веома суптилни.
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Др Моран наводи повећану осјетљивост на хладноћу, жућкасту боју зуба узроковану стањивањем глеђи, као и ивице зуба које постају глатке, равне или благо провидне.
Такође се могу појавити ситна окрњења, промјене у загризу или удубљења на површини зуба, а изгубљена глеђ се не може надокнадити.
Ипак, нема потребе да избацујете цитрусно воће из исхране.
Препоручује се да након конзумирања цитруса сачекате најмање 30 минута прије него што оперете зубе, јер киселина привремено омекшава глеђ.
Др Руминер такође савјетује пијење обичне воде како би се испрале воћне киселине.
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"Не морате избјегавати здраву храну попут цитруса. Кључ је у начину на који их конзумирате. Чаша воде с лимуном уз доручак сасвим је другачија од полаког испијања тог напитка током цијелог дана", закључује др Моран, преноси Данас.
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