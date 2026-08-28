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Аутомобил потпуно изгорио, има страдалих: Полиција на мјесту несреће

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Аутор:

АТВ редакција
28.08.2026 20:05

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Тешка саобраћајна незгода, у којој има страдалих, догодила се данас код Руме, а полиција је на лицу мјеста и врши увиђај.

Како јавља портал 192_рс једно возило је потпуно изгорјело.

Полиција и ватрогасци су на лицу мјеста. У току је увиђај. Једно возило завршило је у каналу крај пута и оно је потпуно изгорјело.

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Саобраћај је обустављен.

За сада није познато како је дошло до удеса, нити колико је особа страдало.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Србија

изгорио аутомобил

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