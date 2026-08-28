Аутомобил потпуно изгорио, има страдалих: Полиција на мјесту несреће

Аутор:АТВ редакција
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Тешка саобраћајна незгода, у којој има страдалих, догодила се данас код Руме, а полиција је на лицу мјеста и врши увиђај.
Како јавља портал 192_рс једно возило је потпуно изгорјело.
Полиција и ватрогасци су на лицу мјеста. У току је увиђај. Једно возило завршило је у каналу крај пута и оно је потпуно изгорјело.
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Саобраћај је обустављен.
За сада није познато како је дошло до удеса, нити колико је особа страдало.
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