Објављени детаљи оптужнице против Шмрка и Магле

Аутор:АТВ редакција
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Суд Босне и Херцеговине је објавио званичне детаље потврђене оптужнице против Адмира Арнаутовића званог Шмрк и Аднана Маглића званог Магла.
Они се терете за тешка кривична дјела, укључујући организирани криминал, трговину дрогом и оружјем, прање новца и наношење тешких тјелесних повреда.
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Према наводима Тужилаштва БиХ, Адмир Арнаутовић и Аднан Маглић су од децембра 2019. до краја 2022. године, заједно с другим особама, организовали и руководили групом за организовани криминал која је дјеловала на подручју Босне и Херцеговине, држава Европске уније и других земаља.
Група је, према оптужници, била повезана с међународним прометом кокаина и хашиша, као и неовлаштеним прометом оружјем и војном опремом. Тужилаштво наводи да су чланови групе планирали, припремали и реализовали набавку, транспорт, продају и посредовање у међународном промету дроге.
У оптужници се наводи и да су организатори групе, ради осигурања свог положаја, планирали и подузимали радње повезане с физичким насиљем и изнудама.
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Тужилаштво тврди да су повезивањем с другим криминалним групама и клановима у региону и свијету осигурали одређену позицију моћи, коју су потом користили за вршење притиска на појединце да користе њихове услуге заштите од других криминалних група.
За комуникацију су, према наводима оптужнице, користили посебно подешене мобилне телефоне с апликацијом Скај ЕЦЦ, намијењеном за заштићену и криптовану комуникацију.
Према чињеничном опису оптужнице, група је прометовала најмање 5,5 килограма кокаина, најмање 10 килограма хашиша и најмање шест комада ватреног оружја.
На тај начин, како се наводи, остварена је противправна имовинска корист од најмање 438.105 КМ.
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Тужилаштво даље тврди да је новац стечен незаконитим активностима убациван у легалне новчане токове кроз куповину некретнина, реновирање и изградњу стамбених објеката, куповину моторних возила и друге вриједне имовине.
Према оптужници, дио имовине регистрован је на имена оптужених, других припадника групе или трећих особа, с циљем прикривања њеног стварног поријекла и власништва.
Важно је нагласити да се ова оптужница односи на ранији предмет и није повезана с полицијском акцијом у којој је Арнаутовић приведен дан раније. Ријеч је о одвојеним поступцима и различитим кривичним дјелима.
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Арнаутовић и Маглић се, према потврђеној оптужници, терете за организовани криминал, неовлаштени промет опојним дрогама, неовлаштени промет оружјем и војном опремом, прање новца те тешко кривично дјело против живота и тијела.
Према очекивањима, ускоро би требало бити заказано рочиште за изјашњење о кривици пред Судом Босне и Херцеговине.
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