Да ли климу треба гасити током дана или држати стално упаљеном?

Аутор:АТВ редакција
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Када се температура данима не спушта испод 30 степени, клима-уређај постаје готово неизоставан дио свакодневице. Ипак, многи нису сигурни шта мање оптерећује кућни буџет - да уређај ради дуже на истој температури или да се повремено искључује, па поново укључује када се простор загрије.
Код савремених инвертерских клима често гашење и паљење углавном не доноси очекивану уштеду. Током боравка у стану практичније је подесити умјерену температуру и дозволити уређају да је постепено одржава. Уколико неколико сати нема никога код куће, климу можете искључити или подесити на вишу температуру.
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Инвертерски уређаји не раде непрекидно пуном снагом. Када расхладе простор до задате температуре, компресор успорава и користи само онолико енергије колико је потребно да би одржао постигнуту свјежину.
Због тога нема много користи од тога да климу искључујете на сваких пола сата. Док је уређај угашен, не загријава се само ваздух, већ и зидови, подови и намјештај. Када је поново укључите, клима мора снажније и дуже да ради како би расхладила читав простор.
Осим што такав начин кориштења може да повећа потрошњу, температура у просторији ће непрестано осцилирати, па ће и боравак бити мање пријатан.
То не значи да клима мора да ради читавог дана, чак и када је стан празан. Ако излазите само накратко, можете је оставити укључену и температуру подесити на 27 или 28 степени.
Када одлазите на посао или знате да се неколико сати нећете враћати, исплативије је да уређај угасите. Добра опција је и тајмер, помоћу којег клима може да почне да расхлађује простор непосредно прије вашег повратка.
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На тај начин уређај неће беспотребно радити док никога нема у кући, а по доласку вас неће сачекати потпуно загријан стан.
Једна од најчешћих грешака јесте подешавање климе на 16 или 18 степени у нади да ће просторија тако брже постати пријатна. Међутим, нижа вриједност на даљинском управљачу не значи нужно и брже хлађење.
Уређај ће само дуже радити под већим оптерећењем како би покушао да достигне задату температуру. За већину људи сасвим је довољно да клима буде подешена између 24 и 26 степени.
Важно је и да разлика између спољне и унутрашње температуре не буде превелика, како прелазак из расхлађене просторије на врућину не би био превише непријатан.
Клима ће радити ефикасније ако током најтоплијег дијела дана спустите ролетне или навучете завјесе. Прозори и врата требало би да буду затворени док уређај ради, како расхлађени ваздух не би излазио из просторије.
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Стан је најбоље провјетравати рано ујутру или касније увече, када су спољне температуре ниже.
Не треба занемарити ни чишћење филтера. Када се на њима накупи прашина, проток ваздуха постаје слабији, па уређај мора јаче да ради како би постигао жељену температуру. Редовно одржавање зато не доприноси само квалитетнијем ваздуху, већ може да утиче и на мању потрошњу електричне енергије.
(Курир)
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