Месари откривају који је комад меса најсочнији за роштиљ

Аутор:АТВ редакција
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Један комад свињетине представља савршену алтернативу врату на роштиљу, пружајући врхунску сочност и хрскаву корицу.
Већина љубитеља роштиља аутоматски бира свињски врат као први избор за печење. Захваљујући мраморастој структури и прошараности мастима, овај дио се тешко исушује и гарантује сочност, па представља прилично сигуран избор.
Ипак, искусни месари напомињу да постоји још један дио свињетине који се на жару понаша фантастично, а који многи неоправдано изостављају - ријеч је о царском месу, односно потрбушини с ребрима (пауфлек).
Већи удио масноће даје овом комаду посебан укус јер се током печења полако топи, држећи месо сочним изнутра, док споља ствара привлачну и хрскаву корицу.
Да би пауфлек са жара био савршено припремљен, месари савјетују да се сијече на нешто дебље шницле. Уколико су комади сувише танки, лако се догоди да изгоре или се пребрзо исуше, док дебље сјечени одресци задржавају мекоћу и пуну сочност у средини.
Припрема овог комада захтијева и мало додатне пажње због топљења масти. Како масноћа капље по угљу, може узроковати изненадну ватру, па је царско месо најбоље пећи на умјереној температури и чешће га окретати.
За сам крај печења оставља се кратко излагање јачој ватри, како би површина добила интензивнију румену боју и пуну хрскавост.
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Иако свињски врат са разлогом држи титулу најпопуларнијег избора за роштиљање, сви који воле сочније залогаје и богатији укус требало би да испробају потрбушину.
Спој сочног меса и масноће чини овај комад идеалним за припрему на жару.
(курир)
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