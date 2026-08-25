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Полицајац пијан покушао да пређе границу

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Аутор:

АТВ редакција
25.08.2026 11:37

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Полицајац пијан покушао да пређе границу

Полицајци су на граничном прелазу Клек зауставили 50-годишњег хрватског држављанина који је за воланом био под дејством алкохола, саопштила је Полицијска управа дубровачко-неретванска.

Возач, иначе полицијски службеник који се у тренутку догађаја налазио ван службе, довезао се на граничну контролу на Међународном граничном прелазу Клек 20. августа око 13.50 часова.

Алкотестирањем му је утврђена концентрација алкохола од чак 2,01 промил. Полиција га је одмах искључила из саобраћаја и привела у службене просторије, гдје је задржан до отрежњења.

Након што се отријезнио, возач је прекршајно санкционисан. Изречена му је новчана казна у износу од 1.320 евра, као и заштитна мјера забране управљања возилима Б категорије у трајању од три мјесеца.

(Нет.хр)

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Тагови :

пијан

Полиција

Алкохол

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